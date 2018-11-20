إيران تكرس جميع طاقاتها لدعم فلسطين

وخلال مؤتمر رجال الدين الحادي عشر الذي أقيم في المؤسسة العقائدية السياسية التابعة للجيش، أوضح سعيدي أن الثورة الإسلامية في إيران كانت أهم تطور في منطقة غرب آسيا حيث تركت خلفها تأثيرات واسعة النطاق في العالم.

وذكّر سعيدي أنه قبل الثورة الإسلامية في إيران، كان الفلسطينيون يبتغون النصر ضد الصهاينة معتمدين علي الاتحاد السوفيتي ولكن الثورة الإسلامية وفرت في إيران ظروفا جعلت الفلسطينيين يعتمدون علي المقاومة والاستشهاد في تحقيق النصر أمام الخصم الاسرائيلي.

وتابع رئيس المكتب العقائدي السياسي للقائد العام للقوات المسلحة أن الثورة الإسلامية في إيران تمكنت من إحداث تحول مجدي في نفوس البشر وذلك من خلال الروح الالهية التي كانت في الامام الخميني (ره) مفجر الثورة الاسلامية الايرانية بينما التحول الداخلي للبشر نحو الله كان أهم تحول حدث في نفوس البشر حيث أنه مصدر للتحولات الاجتماعية والسياسية الأخري.

وأضاف سعيدي أن مفجر الثورة الإسلامية تمكن من تحويل حكومة علمانية إلي دولة إسلامية وكان هذا تغييرًا في طبيعة الحكومة.

انتهي**ح ح** 1837

