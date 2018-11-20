نقلا عن مصادر باكستانية؛

ايران تعيد 253 مهاجرا باكستانيا غير قانوني الي بلادهم

اسلام اباد / 20 تشرين الثاني / نوفمبر/ ارنا - انجزت قوات حرس الحدود الايرانية عملية تسليم 253 مهاجرا باكستانيا، كانوا قد دخلوا اراضي البلاد بصورة غير شرعية، الي سلطات الحدود الباكستانية.

وافاد مراسل 'ارنا' من اسلام اباد، نقلا عن الموقع الالكتروني لصحيفة 'نيوز' الباكستانية، ان هؤلاء الاشخاص كانوا يقيمون في ايران بشكل غير قانوني حيث سلّموا الي قوات الحدود الباكستانية عبر منفذ تفتان الحدودي (بالقرب من مدينة ميرجاوة - جنوب شرق).
وبحسب المصدر نفسه، فأن اغلب المهاجرين الباكستانين الذين يتم اعتقالهم في ايران واعادتهم الي باكستان، هم عمال كانوا قد دخلوا الاراضي الايرانية بصورة غيرشرعية ولا يملكون اوراقا ثبوتية، وان معظم هؤلاء العمال يستخدمون الحدود الايرانية للذهاب الي اوروبا ودخول هذه البلدان بصورة غير قانونية ايضا.
انتهي**م م/ ح ع **



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ايران تعيد 253 مهاجرا باكستانيا غير قانوني الي بلادهم

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