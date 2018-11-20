ايران تعيد 253 مهاجرا باكستانيا غير قانوني الي بلادهم

وافاد مراسل 'ارنا' من اسلام اباد، نقلا عن الموقع الالكتروني لصحيفة 'نيوز' الباكستانية، ان هؤلاء الاشخاص كانوا يقيمون في ايران بشكل غير قانوني حيث سلّموا الي قوات الحدود الباكستانية عبر منفذ تفتان الحدودي (بالقرب من مدينة ميرجاوة - جنوب شرق).

وبحسب المصدر نفسه، فأن اغلب المهاجرين الباكستانين الذين يتم اعتقالهم في ايران واعادتهم الي باكستان، هم عمال كانوا قد دخلوا الاراضي الايرانية بصورة غيرشرعية ولا يملكون اوراقا ثبوتية، وان معظم هؤلاء العمال يستخدمون الحدود الايرانية للذهاب الي اوروبا ودخول هذه البلدان بصورة غير قانونية ايضا.

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