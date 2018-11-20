حجة الاسلام تقوي : الوحدة هدف ستراتيجي للثورة الاسلامية

طهران/20 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اكد رئيس المجلس التأسيسي لاتحاد التقريب العالمي لمؤسسة الناشطين السياسيين 'حجة الاسلام سيد رضا تقوي'، علي التمسك بالوحدة لتحقيق جانب من اهداف الثورة الاسلامية؛ واصفا الوحدة بانها شعار ستراتيجي مستدام ومتجذر في مدرسة القران الكريم.

وفي تصريح اليوم الثلاثاء خلال المنتدي الدولي بعنوان 'دور الاحزاب والنشطاء السياسين في تقليص الخلافات المذهبية وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني'، اشار حجة الاسلام تقوي الي مؤتمر الوحدة الاسلامية الذي سيقام لدورته الثانية والثلاثين في ايران؛ مؤكدا علي دور التعاون الاقتصادي والرياضي والسياسي الفاعل في ترسيخ الوحدة بين المسلمين .
وفيما استدل بمواقف الامام الخميني (رض) حول الوحدة الاسلامية؛ اكد : يجب علينا التوصل الي هذا الهدف المقدس.
وبشان اهداف مؤتمر الوحدة، قال : ان الهدف الرئيسي لهذا الحدث الدولي يكمن في التقريب بين المسلمين وتقليل هوة الخلافات التي سببها اعداء الاسلام وايجاد تيار فكري وحدوي.
وتابع ان 40 شخصية من ارجاء العالم الاسلامي يحضرون اعمال مؤتمر الوحدة الاسلامي في ايران.
انتهي**م م/ ح ع**



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حجة الاسلام تقوي : الوحدة هدف ستراتيجي للثورة الاسلامية

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