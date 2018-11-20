طهران وصوفيا تؤكدان علي توسيع النشاطات الرياضية

والتقي وزير الرياضة والشباب الإيراني 'مسعود سلطاني فر'، في اليوم الثاني من زيارته لبلغاريا، اليوم الثلاثاء، مع نائب رئيس الوزراء البلغاري وبحث معه حول التعاون الرياضي .

وأكد وزير الرياضة والشباب أن التعاون بين البلدين سيتعزز باستخدام الخبرات الرياضية والمنظمات غير الحكومية للبلدين.

و تم يوم أمس التوقيع علي مذكرة تفاهم بين وزير الرياضة والشباب في إيران مع نظيره البلغاري 'كراسن كرالف'.

واشار سلطاني فر الي القدرات الحالية للالعاب الرياضية الموجودة في بلغاريا، مضيفا أن إيران يمكنها أيضا استخدام قدرات مدربين العاب القوي والسباحة والجمباز لتطوير الرياضة في البلاد.

كما التقي وزير الرياضة الإيراني رئيس الاتحاد البلغاري لكرة القدم، وزار العديد من الملاعب الرياضية في البلاد.

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