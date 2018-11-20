خلال لقاء وزير الرياضة ونائب رئيس وزراء بلغاريا:

طهران وصوفيا تؤكدان علي توسيع النشاطات الرياضية

طهران/ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - أكد وزير الرياضة والشباب في إيران، خلال اجتماعه مع نائب رئيس وزراء بلغاريا، علي ضرورة تنفيذ اتفاقية التعاون الرياضي بين طهران وصوفيا من أجل تطويرها في مجالي الرياضة والشباب.

والتقي وزير الرياضة والشباب الإيراني 'مسعود سلطاني فر'، في اليوم الثاني من زيارته لبلغاريا، اليوم الثلاثاء، مع نائب رئيس الوزراء البلغاري وبحث معه حول التعاون الرياضي .
وأكد وزير الرياضة والشباب أن التعاون بين البلدين سيتعزز باستخدام الخبرات الرياضية والمنظمات غير الحكومية للبلدين.
و تم يوم أمس التوقيع علي مذكرة تفاهم بين وزير الرياضة والشباب في إيران مع نظيره البلغاري 'كراسن كرالف'.
واشار سلطاني فر الي القدرات الحالية للالعاب الرياضية الموجودة في بلغاريا، مضيفا أن إيران يمكنها أيضا استخدام قدرات مدربين العاب القوي والسباحة والجمباز لتطوير الرياضة في البلاد.
كما التقي وزير الرياضة الإيراني رئيس الاتحاد البلغاري لكرة القدم، وزار العديد من الملاعب الرياضية في البلاد.
انتهي** 2344



برچسب ها

ورزش

وزير الرياضة الايراني

مساعد رئيس وزراء بلغاريا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

طهران وصوفيا تؤكدان علي توسيع النشاطات الرياضية

معظم المشاهدات

إزاحة الستار عن مدرعة «طوفان» المضادة للألغام والأفخاخ

برعاية وزير الدفاع:

إزاحة الستار عن مدرعة «طوفان» المضادة للألغام والأفخاخ

المعرض الدولي للذهب والمجوهرات يفتتح اعماله في جزيرة كيش

المعرض الدولي للذهب والمجوهرات يفتتح اعماله في جزيرة كيش

الحشد الشعبي ينشر قواته في مطار البلداوي تحسبا لانزال امريكي

بعد تعرضه لاستفزازات أميركية غرب الأنبار..

الحشد الشعبي ينشر قواته في مطار البلداوي تحسبا لانزال امريكي

وزير الخارجية البريطاني يتوجه الي طهران

وزير الخارجية البريطاني يتوجه الي طهران

وزير الدفاع: سنتخطي ظروف الحظر بسرعة

وزير الدفاع: سنتخطي ظروف الحظر بسرعة

أحدث الأخبار

طهران وصوفيا تؤكدان علي توسيع النشاطات الرياضية

خلال لقاء وزير الرياضة ونائب رئيس وزراء بلغاريا:

طهران وصوفيا تؤكدان علي توسيع النشاطات الرياضية

ايران تستضيف كأس العالم للمبارزة

ايران تستضيف كأس العالم للمبارزة

إزاحة الستار عن مدرعة «طوفان» المضادة للألغام والأفخاخ

برعاية وزير الدفاع:

إزاحة الستار عن مدرعة «طوفان» المضادة للألغام والأفخاخ

الحرب الاقتصادية الأمريكية لن تؤثر علي الشعب الإيراني

رئيس منظمة قوات التعبئة :

الحرب الاقتصادية الأمريكية لن تؤثر علي الشعب الإيراني

سنتعاون للتقليل من التوتر في المنطقة والحظر علي إيران

العراق:

سنتعاون للتقليل من التوتر في المنطقة والحظر علي إيران

موضوعات مرتبط