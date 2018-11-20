ايران تستضيف كأس العالم للمبارزة

طهران/20 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أعلن مدرب المنتخب الوطني للمبارزة «رضا بيكر آرا» اليوم الثلاثاء عن إستضافة ايران لكأس العالم للشباب واليافعين مادة السيف العربي (سابر) فئة A، يومي 24 و25 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

وفي تصريح أدلي به لمراسل وكالة إرنا أضاف بيكر آرا بأنّ منافسات كأس العالم للمبارزة ستقام بمشاركة 12 بلداً وهي جمهورية آذربيجان وكازاخستان وهونغ كونغ وتونس واسبانيا وتركيا ورومانيا والعراق والكويت وبيلاروسيا والجزائر وتونس وايران.
وقال مدرب المنتخب الوطني الايراني للمبارزة: إنّ المشاركين سيخوضون المنافسات في جولات فردية وفرقية وسيكون عدد المتنافسين 56 مبارزاً،
ولفت بيكر آرا الي أنّ عدد الدول المشاركة في هذا الحدث الرياضي العالمي الذي ستستضيفه طهران في مجموعة آزادي الرياضية مؤهّل للإرتفاع بسبب تقدّم دول جديدة راغبة بالمشاركة في البطولة.
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ايران تستضيف كأس العالم للمبارزة

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