إزاحة الستار عن مدرعة «طوفان» المضادة للألغام والأفخاخ

ونقلاً عن قسم العلاقات العامة التابع لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة تم إنتاج هذه المدرعة في منظمة التصنيع الدفاعي التابعة للوزارة لتقوم بمهام إسنادية قتالية والتجوال في المناطق الحربية والميدانية.

وحضر الحفل وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة وقائد حرس الحدود، حيث تم خلاله تسليم مدرعة «طوفان» الي القوة البرية التابعة للحرس الثوري.

وقال وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة خلال كلمة له في الحفل: إنّ استراتيجية وزارة الدفاع تقوم علي تحديث الأجهزة الدفاعية المستخدمة لدي القوات المسلحة عبر توظيف الكفاءات المحلية دون الحاجة الي دول اُخري.

وشكر وزير الدفاع المتخصصين الايرانيين العاملين في حقل التصنيع الدفاعي، مثمناً لهم جهودهم المتواصلة علي مدار الساعة والمتحلية بعنصرَي الايمان والعمل بتوجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية.

وأضاف العميد حاتمي بأنّ مدرعة «طوفان» هي مدرعة حاملة للجنود ذات طابع تكتيكي تم تصنيعها وفق متطلبات القوات المسلحة الايرانية ذات سرعة عالية وإمكانية التنقل في المنحدرات الحادة واجتياز الحواجز.

وأضاف الوزير بأنّ مدرعة طوفان قادرة ايضاً علي عبور مياه بعمق متر ونصف المتر وإجتياز الموانع العمودية حتي إرتفاع 50 سانتيمتراً فضلاً عن مقاومتها أمام إنفجار ألغام وأفخاخ متفجرة.

وبإمكان هذه المدرعة المضادة للرصاص، نقل 10 ركاب وحمل أسلحة شبه ثقيلة وهي مزودة بنوافذ لإطلاق النار وتبلغ سرعتها 100 كيلومتر في الساعة.

وتتمتع هذه المدرعة الايرانية الصنع والتي يصل سعرها في الاسواق العالمية الي 500 الف دولار، بإمكانية دوران عجلاتها حتي شعاع 50 سانتيمتراً.

انتهي** ع ج** 1837

