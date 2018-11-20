رئيس منظمة قوات التعبئة :

الحرب الاقتصادية الأمريكية لن تؤثر علي الشعب الإيراني

طهران/ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - قال رئيس منظمة قوات التعبئة العميد 'غلام حسين غيب برور'، إن الحرب النفسية والاقتصادية الأمريكية لن تؤثر علي الشعب الإيراني فحسب، بل ستكون بداية انهيار الولايات المتحدة.

واضاف العميد 'غيب برور' في مراسم تجديد قوات التعبئة العهد والميثاق مع نهج الإمام الخميني (رض) اليوم الثلاثاء: الشعب الإيراني يمر بظروف معيشية صعبة في الآونة الأخيرة، لكن هذا الشعب سيتحظي هذه المرحلة بالصبر والثبات.
وصرح بان أمريكا، هذا النمر الورقي، الفاشل حتي في إدارة شعبه، لكنه يقرر مصير الآخرين.
وأضاف رئيس تعبئة المستضعفين: إن الدولة التي تثير الضجيج في العالم ضد الشعب الإيراني، غير قادرة حتي علي معالجة مشاكلها.
كما اشار الي جرائم الكيان الغاصب للقدس، وقال، إن كيان إسرائيل الفاسد والغاصب والمزيف، إلي جانب امريكا وحلفائهما، يسعيان دوما إلي اثارة الاضطراب والفوضي في العالم، ولن ينتصرا أبداً في مؤامراتما وحيلهما الشريرة.
وقال غيب برور، إن جميع المظلومين والمستضعفين في العالم ينتظرون إبادة إسرائيل.
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الحرب الاقتصادية الأمريكية لن تؤثر علي الشعب الإيراني

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