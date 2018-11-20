العراق:

سنتعاون للتقليل من التوتر في المنطقة والحظر علي إيران

بغداد/20 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في العراق لقمان الفيلي، ان العراق سيتعاون للتقليل من التوتر في المنطقة وتداعيات الحظر الأمريكي علي إيران.

وقال الفيلي لوكالة (الفرات نيوز) المحلية، ان 'العقوبات التي فُرضت علي إيران جزء من توتر المنطقة وضروري ان لا يكون الحصار علي المواطنين، وسنتعاون للتقليل من التوتر'.
وأضاف، ان 'الرسالة من الزيارة الإقليمية لرئيس الجمهورية، هي ان سيادتنا يجب ان تؤخذ بنظر الإعتبار' مبينا ان 'أغلب الدول أعطتنا رسالة إيجابية بان قوة العراق من قوتهم'.
وأشار الفيلي، ان 'زيارتنا لإيران قبل السعودية تعكس قوتنا ولم ينزعج أي أحد من ذلك وهو موضوع فني وكل زيارة تحتاج الي مستلزمات وجميع الدول التي زرناها كانت رسمية'.
ولفت، ان 'زيارتنا كانت سريعة لإنهاء أمور وليست بروتوكولية' مؤكدا 'تفاجئنا بقوة إيجابية الرسائل بعنوان ان العراق معافي وعلي الجميع العمل عليها لتقليل التوتر في المنطقة'.
واوضح، ان 'التواصل مع الرئاسات الأخري والحديث عن وجود الوزراء والمحافظين ومسؤولين ضمن الوفد الرئاسي عكس ان رئيس الجمهورية لديه تطلع لتفعيل الملفات المغلقة ورسم صورة للجميع بان هناك نفسا عراقيا جديدا بعد داعش'.
وتابع الفيلي، ان 'دور رئيس الجمهورية في الدستور واضح وهناك تنسيق عالي المستوي بين الرئاسات الثلاث' مشيرا، الي ان 'الاتفاقيات هي إظهار فعاليات الحكومة وكان حوارنا مع الجميع هو حول السيادة وتوترات المنطقة والحراك الداخلي'0.
ونوه الي ان 'زياراتنا ليست بديلة عن زيارات رئيس الوزراء فالزيارات تحتاج الي إدامة وترجمتها علي واقع الأرض وكل شخص مكمل لآخر'.
وأستطرد، ان 'هناك برنامجا حكوميا وعلينا ان نساعد في نجاحه وزيارة رئيس الجمهورية كان من هذا المنطلق' لافتا الي انه 'وفي جميع لقاءاتنا كانت قضية دور رئيس مجلس الوزراء حاضرة وكذلك دور وفعالية مجلس النواب، وبالنتيجة اوصلنا رسالة ان التعاون مستمر بين الجميع ونعمل بقوة علي إعادة العافية للعراق فالرجوع الي مرجعية الدولة مؤشر أساسي عكسناه في رسالتنا لدول الخارج'.
وختم قائلا 'تحدثنا عن المشاريع والمعوقات وحدثت اجتماعات بين المسؤولين والمحافظين لكل محافظة قريبة من الدولة التي تمت زيارتها'.
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سنتعاون للتقليل من التوتر في المنطقة والحظر علي إيران

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