خلال لقائه خبراء المان :

خرازي: سير تنفيذ الآلية المالية الاوروبية باعث لليأس

طهران/20 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اعتير رئيس المجلس الستراتيجي للعلاقات الخارجية 'سيد كمال خرازي' سير تنفيذ الآلية المالية الاوروبية بأنه باعث لليأس وقال : ان قصور وعدم قدرة الاوروبيين في الوفاء بتعهداتهم غير مقبول ولا ينفي مسؤولياتهم تجاه الاتفاق النووي.

واضاف خرازي خلال لقائه وفدا من خبراء معهد (برتلزمان) الالماني اليوم الثلاثاء : رغم ان المشاكل الداخلية في اوروبا و ضعفها وعدم قدرتها علي مواجهة الضغوط الامريكية امر مبرر ولكن تقصيرهم وعدم قدرتهم علي الوفاء بتعهداتهم غير مقبول ولا ينفي مسؤولياتهم تجاه الاتفاق النووي.
وبين رئيس المجلس الستراتيجي للعلاقات الخارجية ان الحفاظ علي الاتفاق النووي له تأثير مباشر علي امن المنطقة واوروبا وقال : ان امن اوروبا الواقعة غرب اسيا مرتبط بشكل مباشر بأمن المنطقة.
وفيما يتعلق بالعلاقات الايرانية التركية قال خرازي: علي الرغم من بعض الاختلاف في وجهات النظر السياسية ولكن هناك مجالات كثيرة للتعاون بين البلدين ونحن نرحب بتنميتها . فمثلا التعاون الايراني الروسي التركي في مفاوضات استانه بشأن الازمة السورية كان جيدا برغم الضغوط الامريكية .
وقال رئيس المجلس الستراتيجي للعلاقات الخارجية ان العلاقات الروسية الايرانية ورغم بعض الاختلافات في وجهات النظر الا ان هناك الكثير من المشتركات وخاصة فيما يتعلق بسوريا وهناك تعاون ثلاثي جيد بين ايران و روسيا و تركيا بهذا الشأن.
واكد خرازي علي انه لايمكن تغيير الحكومة السورية من خلال اللجوء الي القوة وعبر دعم بعض الدول امثال السعودية للمجاميع الارهابية هناك وقال ان دعم القوي الاوروبية لهذه المجاميع او السكوت علي جرائمها سيساعد علي زعزعة الاستقرار في المنطقة.
وبين رئيس المجلس الستراتيجي للعلاقات الخارجية ان استراتيجية الجمهورية الاسلامية في المنطقة هي دفاعية وقال ان كلا من ايران وتركيا والسعودية هي دول محورية في المنطقة وباستطاعتها ان تؤدي دورا مميزا في استقرار الصلح والسلام في المنطقة ولكن بشرط ان يتم ايقاف الاجراءات التدخلية المضادة للاستقرار في هذه المنطقة.
و فيما يتعلق باليمن صرح خرازي ان ايقاف القصف والمفاوضات اليمنية – اليمنية هي السبيل الوحيد لانهاء الازمة في ذاك البلد المنكوب.مبينا ان امريكا وراء عدم الاستقرار في المنطقة وهي المستفيدة من الصراعات فيها.
واعلن رئيس المجلس الستراتيجي للعلاقات الخارجية عن استعداد ايران للتدخل لانهاء التوتر بين ارمينيا وجمهورية اذربيجان لما تربطها بهما علاقات جيدة.
انتهي**م م** 1837



برچسب ها

سياسي

خرازي

الآلية المالية الاوروبية

المجلس الستراتيجي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

خرازي: سير تنفيذ الآلية المالية الاوروبية باعث لليأس

معظم المشاهدات

إزاحة الستار عن مدرعة «طوفان» المضادة للألغام والأفخاخ

برعاية وزير الدفاع:

إزاحة الستار عن مدرعة «طوفان» المضادة للألغام والأفخاخ

المعرض الدولي للذهب والمجوهرات يفتتح اعماله في جزيرة كيش

المعرض الدولي للذهب والمجوهرات يفتتح اعماله في جزيرة كيش

الحشد الشعبي ينشر قواته في مطار البلداوي تحسبا لانزال امريكي

بعد تعرضه لاستفزازات أميركية غرب الأنبار..

الحشد الشعبي ينشر قواته في مطار البلداوي تحسبا لانزال امريكي

وزير الخارجية البريطاني يتوجه الي طهران

وزير الخارجية البريطاني يتوجه الي طهران

وزير الدفاع: سنتخطي ظروف الحظر بسرعة

وزير الدفاع: سنتخطي ظروف الحظر بسرعة

أحدث الأخبار

طهران وصوفيا تؤكدان علي توسيع النشاطات الرياضية

خلال لقاء وزير الرياضة ونائب رئيس وزراء بلغاريا:

طهران وصوفيا تؤكدان علي توسيع النشاطات الرياضية

ايران تستضيف كأس العالم للمبارزة

ايران تستضيف كأس العالم للمبارزة

إزاحة الستار عن مدرعة «طوفان» المضادة للألغام والأفخاخ

برعاية وزير الدفاع:

إزاحة الستار عن مدرعة «طوفان» المضادة للألغام والأفخاخ

الحرب الاقتصادية الأمريكية لن تؤثر علي الشعب الإيراني

رئيس منظمة قوات التعبئة :

الحرب الاقتصادية الأمريكية لن تؤثر علي الشعب الإيراني

سنتعاون للتقليل من التوتر في المنطقة والحظر علي إيران

العراق:

سنتعاون للتقليل من التوتر في المنطقة والحظر علي إيران

موضوعات مرتبط