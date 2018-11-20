خرازي: سير تنفيذ الآلية المالية الاوروبية باعث لليأس

واضاف خرازي خلال لقائه وفدا من خبراء معهد (برتلزمان) الالماني اليوم الثلاثاء : رغم ان المشاكل الداخلية في اوروبا و ضعفها وعدم قدرتها علي مواجهة الضغوط الامريكية امر مبرر ولكن تقصيرهم وعدم قدرتهم علي الوفاء بتعهداتهم غير مقبول ولا ينفي مسؤولياتهم تجاه الاتفاق النووي.

وبين رئيس المجلس الستراتيجي للعلاقات الخارجية ان الحفاظ علي الاتفاق النووي له تأثير مباشر علي امن المنطقة واوروبا وقال : ان امن اوروبا الواقعة غرب اسيا مرتبط بشكل مباشر بأمن المنطقة.

وفيما يتعلق بالعلاقات الايرانية التركية قال خرازي: علي الرغم من بعض الاختلاف في وجهات النظر السياسية ولكن هناك مجالات كثيرة للتعاون بين البلدين ونحن نرحب بتنميتها . فمثلا التعاون الايراني الروسي التركي في مفاوضات استانه بشأن الازمة السورية كان جيدا برغم الضغوط الامريكية .

وقال رئيس المجلس الستراتيجي للعلاقات الخارجية ان العلاقات الروسية الايرانية ورغم بعض الاختلافات في وجهات النظر الا ان هناك الكثير من المشتركات وخاصة فيما يتعلق بسوريا وهناك تعاون ثلاثي جيد بين ايران و روسيا و تركيا بهذا الشأن.

واكد خرازي علي انه لايمكن تغيير الحكومة السورية من خلال اللجوء الي القوة وعبر دعم بعض الدول امثال السعودية للمجاميع الارهابية هناك وقال ان دعم القوي الاوروبية لهذه المجاميع او السكوت علي جرائمها سيساعد علي زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وبين رئيس المجلس الستراتيجي للعلاقات الخارجية ان استراتيجية الجمهورية الاسلامية في المنطقة هي دفاعية وقال ان كلا من ايران وتركيا والسعودية هي دول محورية في المنطقة وباستطاعتها ان تؤدي دورا مميزا في استقرار الصلح والسلام في المنطقة ولكن بشرط ان يتم ايقاف الاجراءات التدخلية المضادة للاستقرار في هذه المنطقة.

و فيما يتعلق باليمن صرح خرازي ان ايقاف القصف والمفاوضات اليمنية – اليمنية هي السبيل الوحيد لانهاء الازمة في ذاك البلد المنكوب.مبينا ان امريكا وراء عدم الاستقرار في المنطقة وهي المستفيدة من الصراعات فيها.

واعلن رئيس المجلس الستراتيجي للعلاقات الخارجية عن استعداد ايران للتدخل لانهاء التوتر بين ارمينيا وجمهورية اذربيجان لما تربطها بهما علاقات جيدة.

انتهي**م م** 1837

