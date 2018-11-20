نمو صادرات سلسلة المعادن بنسبة 6٪ في سبعة أشهر

طهران/ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - أظهر أداء التجارة الخارجية للبلاد في سبعة أشهر، أن قطاع سلسلة المعادن والصناعات المنجمية قد صدر 5 مليارات و 810 ملايين دولار من جميع أنواع المنتجات خلال هذه الفترة، بزيادة 6٪ عن العام الماضي.

يمثل الصلب 48 ٪ من قيمة صادرات السلسلة. أداء سبعة أشهر كشف عن تصدير خمسة ملايين و 860 ألف طن من الفولاذ بقيمة 2 مليار و780 مليون دولار.
ووفقا للتقرير الصادر اليوم الثلاثاء، فإن صادرات النحاس بلغت 492 مليون دولار، وهو ما يمثل 8 في المائة من صادرات السلسلة، وحصة الأسمنت بلغت 6 في المائة.
ومن المثير للاهتمام، في هذه الأرقام، زيادة بنحو 14 ضعفا لصادرات الحديد المركز الي اواخر شهر أكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبجني 257 مليون دولار.
في نفس الفترة، ارتفعت قيمة الفحم وفحم الكوك بنسبة 346 ٪ عن العام الماضي لتسجل 59 مليونا و 235 ألف دولار.
و ارتفعت الصادرات في قطاع التعدين والمعادن، في الأشهر الخمسة الأولي من هذا العام إلي أكثر من 4 مليارات و418 مليون دولار، بزيادة 12٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي.
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نمو صادرات سلسلة المعادن بنسبة 6٪ في سبعة أشهر

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