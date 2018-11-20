كاتبة لبنانية: المواجهة الاخيرة في غزة تؤدي الي نشوء انقسام كبير في الحكومة الاسرائيلية

حيدر وفي حديث لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية ترجح الذهاب الي انتخابات مبكرة في اذار المقبل وقالت: اضافة الي مسيرات العودة المستمرة منذ اذار الماضي، قضيتان ساهمتا في تسليط الاضواء علي المسألة الحاضرة بقوة في الداخل الاسرائيلي وهي كيفية وضع حد لما يجري علي الحدود مع غزة كل يوم جمعة وعلي قضية تساقط الصواريخ علي المستوطنات .

واضافت : ما جري مؤخرا ليس بالامر البسيط . هناك قوة عسكرية وامنية اسرائيلية قامت بتنفيذ عملية سرية في خان يونس والنتيجة كانت انكشاف هذه العملية وهذا امر خطير ساهم بكشف عمق المشكلة الداخلية حول معالجة الازمة في غزة . وقد حصل انقسام بين الجيش الاسرائيلي ونتنياهو من جهة وهم يريدون تسوية مقابل وزير الامن افيغدور ليبرمان واليمين الذين يريدون حملة عسكرية تحسم الامر عسكريا وتجبر حماس علي الانكفاء .وهذا الامر اسس لازمة حكومية حادة .

وحول انتصار المقاومة في غزة قالت حيدر: اعلاميا وشعبيا يبدو السائد ان غزة حققت انجازاً واجبرت الوزير ليبرمان علي الاستقالة كرد فعل علي نتيجة الجولة وعلي عدم اصدار مجلس الوزراء المصغر لقرار الهجوم علي غزة . لقد اعتبر ليبرمان ان وقف النار حصل وفق شروط حماس . وهذا حقيقي فعلي الرغم من القصف المكثف الذي تعرضت له غزة والدمار الكبير الذي لحق باحيائها ، الا ان تساقط الصواريخ علي المستوطنات لم يتوقف . وبدا واضحا ان حماس لن تتراجع ولن تنكسر رغم القصف . وهذا يعتبر انجازا عسكريا كبيرا الي حد ما لحماس.. واود هنا ان اشير الي نقطة مهمة وهي ان الحكومة الاسرائيلية ظنت ان الاموال القطرية التي وصلت الي القطاع واعادة تزويده بالكهرباء والسماح للشاحنات بالدخول سيؤدي الي تدجين حماس ولكن الجولة الاخيرة اظهرت ان حماس لم تخضع ولديها جهوزية عسكرية كبيرة لصد اي اعتداء .

وحول احتمال اجراء انتخابات مبكرة في الكيان الاسرائيلي قالت حيدر: اولا لا بد من الاشارة الي ان استقالة ليبرمان ليست ردة فعل علي غزة فحسب . انه ومنذ فترة يشعر بانه هامشي وان رأيه غير مسموع في الحكومة وان صاحب القرار الفعلي فيما يتعلق بالقرارات الامنية والعسكرية هو نتنياهو . وقد رفض نتنياهو اعطاء رئيس حزب ' البيت اليهودي' نفتالي بينيت حقيبة الدفاع خلال اللقاء الاخير بينهما وابلغ رئيس الحكومة بينيت بان الامر غير مقبول من قبل الائتلاف الحاكم وخاصة من قبل رئيس حزب 'كلنا' كحلون.. رفض نتنياهو يعني المضي في خيار الانتخابات المبكرة . كما ان نتنياهو مقتنع بان الائتلاف الحكومي لم يعد قابلاً للاستمرار وهو سيسعي الي تاجيل الاستحقاق الانتخابي الي اذار المقبل .

وحول وجود اراء تتحدث عن ان نتنياهو يحاول ابقاء الحكومة الي تشرين الثاني 2019 وانه يحذر اليمين من تكرار تجربة حصلت في العام1992 عندما ادت الانتخابات المبكرة الي خسارة اليمين وفوز حزب العمل قالت حيدر: طبعا مصلحة نتنياهو تكمن بالاستمرار في الائتلاف . ولكن موازين القوة الائتلافية تغيرت وقد لا تسمح الاوضاع الحكومية الجديدة بالاستمرار في الحكومة . اما بالنسبة لهاجس فوز حزب العمل فعلي الرغم من تراجع التأييد الشعبي لليكود الا انه لا يزال الاقوي واحزاب اليسار وحزب العمل لا وجود فعلي لها . هناك من يتحدث عن ان الانتخابات المقبلة ستؤدي الي اندثار حزب العمل . اما حزب 'يوجد مستقبل' الذي يعتبر الاقوي يساريا، فانه لا ينافس الليكود جديا .

نتنياهو يريد اليوم ان يضمن ان قواعده الانتخابية لم تتراجع بعد الجولة الاخيرة في غزة ولكن الارجح انه مقتنع بانه لا بد من انتخابات مبكرة في اذار المقبل .

وتابعت : الحزب المنافس بشكل جدي لنتانياهو هو'البيت اليهودي' برئاسة نفتالي بينيت ولكن هذه المنافسة لا تصل الي حد تهديد الليكود الذي توقعت استطلاعات رأي جرت قبل الجولة الاخيرة مع غزة بانه سيحصل علي 34 مقعدا في الكنيست وهذه نسبة جيدة جدا .اما حزب 'اسرائيل بيتنا' برئاسة ليبرمان فقد مني بنكسة وتراجع في الانتخابات السابقة . وهناك توقعات بان لا يجتاز نسبة الحسم في الانتخابات المقبلة .

واضافت حيدر : بالنسبة لصفقة القرن فان الاميركيين لم يقدموا اي امر ملموس. كل ما يحكي هو تسريبات صحفية عن دولة فلسطينبية في مناطق ا و ب ومن دون المنطقة ج وهذا الامر مرفوض فلسطينيا ولا يمكن لاي فلسطيني ان يوافق عليه.. الانتخابات المبكرة عادة تؤجل القرارات الكبيرة ولكن يجب ان نلتفت الي ان هناك انسجاما كبيرا بين نتنياهو والرئيس الاميركي ترامب .

وعن تأثير الانتخابات المبكرة علي خطط الكيان الاسرائيلي تجاه الجبهة الشمالية التي يعتبرها خطرا استراتيجيا قالت حيدر: في الحقيقة ان نتنياهو يهتم اليوم لامرين اساسين . الاول تعيين رئيس اركان جديد وهذا الامر حسم لمصلحة كوخافي الذي اختاره ليبرمان قبل استقالته. اما الامر الثاني فهو الجبهة الشمالية حيث التهويل والمخاوف من حدوث تدهور ومواجهة مستمرين . ولكن هناك مسألة هامة استجدت منذ اسقاط الطائرة الروسية . يبدو ان الروس نجحوا بفرض ضوابط ساهمت بالحد الجدي من حرية تحرك الاسرائيليين في الاجواء السورية واللبنانية كذلك . والمعلومات تشير الي ان الروس ابلغوا الاسرائيليين بانهم سيستخدمون المظلة الصاروخية التي نشرت في سوريا للدفاع عن الاجواء اللبنانية وليس فقط السورية وهذا تطور استراتيجي طرأ علي المعادلات في المنطقة . طبعا يجب ان نلتفت الي ان لدي المؤسسات الامنية والحاكمة في 'اسرائيل' قواعد عمل لا تشلها الانتخابات والقرار العسكري الاستراتيجي لا يتأخر عند حدوث اي طاريء خطير .

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