المساعد التنسيقي للجيش الايراني:

الإستعداد لعرض أحدث منتجات ايران الدفاعية في القريب العاجل

طهران/20 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- قال المساعد التنسيقي للجيش الايراني الإدميرال حبيب الله سياري اليوم الثلاثاء: إنّ البلاد ستشهد قريباً إطلاق سفينة حربية وغواصة جديدة الصنع في مياهها وعرض منتجات خاصة بالدفاع الجوي والبري.

وعلي هامش إفتتاح كلية طب تابعة للجيش في العاصمة طهران أضاف الإدميرال سياري في حديث للصحفيين بأنّ ايران ستستعرض علي أعتاب الذكري السنوية الأربعين لانتصار ثورتها الاسلامية ما يُبعد عن خاطر الأعداء فكرة خلق عوائق تحول دون تطور الجمهورية الاسلامية الايرانية عبر توظيفهم ماكنتهم الاعلامية وإطلاقهم حرباً نفسية.
وأكّد المساعد التنسيقي للجيش الايراني بأنّ البلاد بلغت درجة وكفاءة عالية من التقدّم في انتاج وتزويد الأجهزة الدفاعية تساعدها علي إلحاق الهزائم بالأعداء وتزويد الشعب بمعلومات عمّا توصلت اليه البلاد من تطور رغم الصعوبات.
وإعتبر سياري بناء هذه الكلية وتزويدها بورشات تعليمية وعلاجية وصفوف دراسية، خطوة الي الأمام تفيد بأنّ ايران مستغنية في مختلف الجوانب العسكرية والعلمية عن باقي الدول.
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الإستعداد لعرض أحدث منتجات ايران الدفاعية في القريب العاجل

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