تغطية اعلامية محلية وأجنبية لمهرجان الأقوام الايرانية

جرجان/20 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- قال المدير العام للتراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة في محافظة غلستان (شمال البلاد) ابراهيم كريمي اليوم الثلاثاء: إنّ 27 قناة إعلامية محلية وأجنبية ستشارك في تغطية إحتفالات المهرجان الثاني عشر لثقافة الأقوام الايرانية.

وفي تصريح لمراسل وكالة إرنا أضاف كريمي بأنّ 40 مراسلاً من ايران وخارجها سيقومون بعملية التغطية الاعلامية لهذا المهرجان منهم ممثلون عن قنوات «ايبكت لندن» و «ألاناضول التركية» و«ميوير السويسرية» و«الهلال التركية» و«الفرات العراقية» وقناة عمان وقناة فونيكس الصينية و«فرانس 24».
وستقوم هذه الوفود الاعلامية المحلية والأجنبية بزيارات للمعالم التاريخية والسياحية.
و بفضل تعاون وزارة الخارجية وصل أمس 20 سفيراً و ملحقاً ثقافياً الي جرجان للمشاركة في المهرجان يمثلون 12 دولة وهي النرويج وكازاخستان والصين وباكستان والسنغال والإكوادور وماليزيا وطاجكستان واندونيسيا وكوريا الشمالية وقبرص وغانا.
وإجتمع السفراء المشاركون الليلة الماضية بنشطاء اقتصاديين من داخل المحافظة ناقشوا خلال لقاءاتهم قضايا ذات صلة بالتصدير والاستيراد والإقتصاد، فضلاً عن توفير رحلات سياحية لهؤلاء السفراء لتعريفهم بالمعالم والمستقطبات السياحية المتواجدة في المحافظة للمساعدة علي زيادة عدد السائحين الوافدين اليها.
كما سيقوم المهرجان بإجراء جولات سياحية للقري في محافظة غلستان لعرض الثقافة والعادات والتقاليد السائدة فيها فضلاً عن إقامة معرض للصناعات اليدوية تشارك فيه 31 محافظة ايرانية.
وسيبدأ المهرجان الدولي الثاني عشر لثقافة الاقوام الايرانية أعماله إعتباراً من عصر اليوم الثلاثاء 20 تشرين الثاني/نوفمبر حتي 23 من هذا الشهر في مدينة جرجان شمال ايران.
انتهي** ع ج** 1837



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تغطية اعلامية محلية وأجنبية لمهرجان الأقوام الايرانية

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