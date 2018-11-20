انتصار غزة اثمر عن ضربات للعدو علي ثلاثة مستويات امنية وعسكرية وسياسية

و في حديث لوكالة انباء لجمهورية الاسلامية الايرانية اعتبر عطايا ان صفقة القرن تلقت ضربة قاضية وان المصالحة الفلسطينية تحسنت حظوظها .

واضاف ان معالم النصر بعد المواجهة الاخيرة كانت واضحة. في المرات السابقة كان يقال اننا نرفع المعنويات ولكن اليوم استطاعت المقاومة تحقيق اكثر من انجاز : اولا ضربة امنية للعدو من خلال افشال العملية الامنية في اليوم الاول للمواجهة والتي انتهت بفشل كبير للمنظومة الامنية الاسرائيلية. وفي اليوم الثاني استطاعت المقاومة توجيه الضربة الثانية وهي ذات طابع عسكري من خلال الصواريخ الدقيقة والكبيرة الحجم التي استهدفت المستوطنات وجنود العدو . هذه الصواريخ هي من صنع وابداعات المقاومين الفلسطينيين . طبعا نحن نشكر الجمهورية الاسلامية الايرانية والاخوة في حزب الله الذين زودوا المقاومين بالكفاءات والخبرات التي ساندتهم فاستطاعوا ان يحققوا اكتفاء ذاتيا الي حد ما علي مستوي الصواريخ. في هذه النقطة لا بد من الاشارة الي ان المقاومة جعلت من الارض المحتلة مجالاً لاختبار صواريخها وقد شاهدنا الرعب الذي اصاب الجنود الاسرائيليين والانهزام الذي اصيب به جيش العدو .

وصرح ان الضربة الثالثة هي للمنظومة السياسية التي دفعت نتنياهو للعودة مهرولا من فرنسا ومن ثم استقالة ليبرمان ووزيرة الهجرة . هذه الاستقالات ستغير المشهد السياسي داخل الكيان ومن المرجح ان تؤدي الي نتائج مبكرة.. ما يمكنني قوله ايضا ان انتصار المقاومة شكل ضربة قاضية لصفقة القرن وان مشروع ترامب هذا لا يمكن ان يقوم بدون توقيع الفلسطينيين . اليوم يستحيل ان يتجرأ اي فلسطيني ان يوقع فغزة اصبحت في ذروة الانتصار خاصة ان السلطة رفضت في وقت كانت غزة ضعيفة ومحاصرة .

واضاف : برأيي ان الصفقة خدعة للفلسطينيين . انها مسار تآمري سياسي قديم وليس جديد . الانتصار في غزة هو ضربة قاضية بعد ان استطاعت مسيرات العودة اعاقة الصفقة طوال الاسابيع الماضية .لذلك انا اعتقد ان الصفقة اليوم في مهب الريح . قد نشهد في المرحلة المقبلة مؤامرات مختلفة وجديدة علي الشعب الفلسطيني ويجب ان نكون يقظين وان نلم الشمل ونجتمع ونتوحد لمواجهة العدو الصهيوني . ان القيادات الفلسطينية معنية بالاجتماع لاعادة النظر ودراسة استراتيجية للمقاومة تحقق اهدافها باقل الخسائر الممكنة وبافضل وجه ممكن .

وحول العوامل التي ادت الي هذا الانتصار قال عطايا: بداية هناك التصميم الكبير لدي المقاومة علي الحفاظ علي السلاح وتطويره كما ونوعا. كما ان التنسيق فيما بين فصائل المقاومة حول كيفية ادارة النار شكل عنصر قوة للمقاومة وقد ادارت الفصائل المعركة بطريقة متدرجة ومدروسة , وهذا ما عقّد الامر علي العدو الذي وجد نفسه امام المعادلة الجديدة القائمة علي ان المبادرة اصبحت بايدي المقاومة وان عنصر القوة هو بايدي مقاومة اهل غزة وهم اثبتوا جدارتهم وابداعهم علي هذا المستوي.

من عوامل القوة ان المقاومة استخدمت الحرب الاعلامية والنفسية . فقد اخترقت هواتف الصهاينة وارسلت اليهم رسائل . الا ان العامل الاقوي هو الالتحام الشعبي مع المقاومة . اهل غزة يؤيدون بل يطالبون المقاومة بالرد واخذ المبادرة.

واضاف: ان مسيرات العودة زادت اهل غزة قوة والدماء التي تسقط كل يوم جمعة روت عواطفهم وعقولهم . هم يقدمون الشهداء والجرحي علي كل المستويات من شباب ومسعفين واعلاميين واطفال ونساء ورجال. اهالي غزة يعيشون حالة شحذ للهمم من خلال الفعل المقاوم وليس من خلال التنظير . واليوم تضاعف هذا الشحذ بعد المواجهة الاخيرة .

وحول الصمت الذي التزمت به دول عربية في الخليج الفارسي والذي تزامن مع معلومات نشرت حول طلب ولي العهد السعودي من نتنياهو الاستمرار بحربه علي غزة ؟ قال

عطايا: لا نملك معلومات دقيقة حول هذا الموضوع .ولكن الواضح ان دولاً عربية وكثيرا من الذين كانوا ينتقدون المقاومة، بلعوا السنتهم في هذه المعركة. لطالما قلنا في الجهاد الاسلامي اننا لا نريد دعما من هذه الدول ولكن علي الاقل فليكفوا عن التآمر علينا. للاسف هم يتآمرون ولكن المؤامرة ستفشل . قطار المقاومة يسير بسرعة ومن يريد ان يحرر فلسطين عليه ان يصعد هذا القطار ومن يريد ان يستفيد من هذا النصر عليه الالتحاق بهذا القطار. التاريخ اليوم يرسم معالم انتصار المقاومة في فلسطين .

لقد فشلت كل محاولات تغيير المعادلة. نقل السفارة الاميركية الي القدس واقرار قانون يهودية الكيان لم يغير المعادلة . الفلسطينيون مستمرون بمقاومتهم بجرأة في القدس والضفة والداخل . هناك بركان كامن يمكن في اي لحظة ان يثور ويغير كل الواقع.

وحول المصالحة الفلسطينية الفلسطينية قال عطايا: الامور تتحسن وهناك عراقيل تم تذليلها وحسب معلوماتي فان الامور تتحسن وقد نصل قريبا الي نتيجة ايجابية . طبعا المصالحة ليست هدفا . الهدف هو تأمين مصادر القوة للشعب الفلسطيني .

انتهي**388 ** 1837

