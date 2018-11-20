التأكيد علي تعاون إيران في اتفاقية باريس

طهران / 20 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - في اجتماع مع المبعوث الخاص المعني بتغير المناخ في وزارة البيئة البولندية، مع رئيس مركز الشؤون الدولية والمعاهدات في مؤسسة حماية البيئة الإيرانية، تم التاكيد علي تعاون إيران لتحقيق الهدف العالمي لتغير المناخ .

الممثل الخاص المعني بتغير المناخ بوزارة البيئة في بولندا ' آرتور لاركوفسكي' أشار في اللقاء الذي حضره ممثل عن وزارة الخارجية، الي أهمية الاجتماع الرابع والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية، داعيا إلي دعم إيران كأحد الجهات الفاعلة الرئيسية والمؤثرة في المفاوضات، لوضع اللمسات الأخيرة علي قواعد تنفيذ اتفاقية باريس وذلك لتنفيذ أهداف اتفاقية باريس وصياغة قواعد التنفيذ الخاصة بها .
من جانبه أكد ناصر مقدسي، مستشار مدير منظمة البيئة للشؤون الدولية، علي أهمية عقد هذا الاجتماع في العمليات القادمة للتنفيذ، واصفا التوجهات الأحادية والحظر الجائر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وفشلها في الالتزام بالتعهدات الدولية، باعتبارها واحدة من أكبر العقبات امام المجتمع الدولي لتحقيق هدف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإعادة تأهيل النظم البيئية البشرية والطبيعية، ودعا إلي مزيد من تعاون الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق باريس وإزالة الحواجز.
الاجتماع الرابع والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية تغير المناخ سيعقد من 2 إلي 14 ديسمبر بمشاركة ممثلين من 197 دولة في مدينة كاتوفيتشي في بولندا ، وسيمثل الوفد الإيراني ممثلين عن المنظمات والمؤسسات ذات الصلة في المؤتمر.
انتهي** 2344



برچسب ها

كليات

اتفاقية باريس

ايران

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

التأكيد علي تعاون إيران في اتفاقية باريس

معظم المشاهدات

إزاحة الستار عن مدرعة «طوفان» المضادة للألغام والأفخاخ

برعاية وزير الدفاع:

إزاحة الستار عن مدرعة «طوفان» المضادة للألغام والأفخاخ

المعرض الدولي للذهب والمجوهرات يفتتح اعماله في جزيرة كيش

المعرض الدولي للذهب والمجوهرات يفتتح اعماله في جزيرة كيش

الحشد الشعبي ينشر قواته في مطار البلداوي تحسبا لانزال امريكي

بعد تعرضه لاستفزازات أميركية غرب الأنبار..

الحشد الشعبي ينشر قواته في مطار البلداوي تحسبا لانزال امريكي

وزير الخارجية البريطاني يتوجه الي طهران

وزير الخارجية البريطاني يتوجه الي طهران

وزير الدفاع: سنتخطي ظروف الحظر بسرعة

وزير الدفاع: سنتخطي ظروف الحظر بسرعة

أحدث الأخبار

طهران وصوفيا تؤكدان علي توسيع النشاطات الرياضية

خلال لقاء وزير الرياضة ونائب رئيس وزراء بلغاريا:

طهران وصوفيا تؤكدان علي توسيع النشاطات الرياضية

ايران تستضيف كأس العالم للمبارزة

ايران تستضيف كأس العالم للمبارزة

إزاحة الستار عن مدرعة «طوفان» المضادة للألغام والأفخاخ

برعاية وزير الدفاع:

إزاحة الستار عن مدرعة «طوفان» المضادة للألغام والأفخاخ

الحرب الاقتصادية الأمريكية لن تؤثر علي الشعب الإيراني

رئيس منظمة قوات التعبئة :

الحرب الاقتصادية الأمريكية لن تؤثر علي الشعب الإيراني

سنتعاون للتقليل من التوتر في المنطقة والحظر علي إيران

العراق:

سنتعاون للتقليل من التوتر في المنطقة والحظر علي إيران

موضوعات مرتبط