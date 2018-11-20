التأكيد علي تعاون إيران في اتفاقية باريس

الممثل الخاص المعني بتغير المناخ بوزارة البيئة في بولندا ' آرتور لاركوفسكي' أشار في اللقاء الذي حضره ممثل عن وزارة الخارجية، الي أهمية الاجتماع الرابع والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية، داعيا إلي دعم إيران كأحد الجهات الفاعلة الرئيسية والمؤثرة في المفاوضات، لوضع اللمسات الأخيرة علي قواعد تنفيذ اتفاقية باريس وذلك لتنفيذ أهداف اتفاقية باريس وصياغة قواعد التنفيذ الخاصة بها .

من جانبه أكد ناصر مقدسي، مستشار مدير منظمة البيئة للشؤون الدولية، علي أهمية عقد هذا الاجتماع في العمليات القادمة للتنفيذ، واصفا التوجهات الأحادية والحظر الجائر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وفشلها في الالتزام بالتعهدات الدولية، باعتبارها واحدة من أكبر العقبات امام المجتمع الدولي لتحقيق هدف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإعادة تأهيل النظم البيئية البشرية والطبيعية، ودعا إلي مزيد من تعاون الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق باريس وإزالة الحواجز.

الاجتماع الرابع والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية تغير المناخ سيعقد من 2 إلي 14 ديسمبر بمشاركة ممثلين من 197 دولة في مدينة كاتوفيتشي في بولندا ، وسيمثل الوفد الإيراني ممثلين عن المنظمات والمؤسسات ذات الصلة في المؤتمر.

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