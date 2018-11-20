الافراج عن 15 عاملا لمعمل قصب السكرفي اهواز

دزفول/20تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- افرج اليوم الثلاثاء عن 15 عاملا لمعمل قصب السكر في مدينة هفت تبه في اهواز (جنوب غرب) الذين اعتقلوا باتهام الاخلال بالنظام العام.

و اكد المدعي العام و الثوري في مدينة شوش 'مصطفي نظري' صحة نبأ الافراج عن هولاء العمال واضاف ان مسؤولي المدينة و محافظ خوزستان يتابعون مطالب العمال المشروعة.
واضاف نظري ان هناك عناصر من خارج اتحاد العمال كانت تقف وراء احتجاجات شهدتها المدينة خلال الايام الماضية والتي ادت الي الاخلال بالامن و استقرار المدينة و تعطيل حركة المرور فيها.
واوضح انه تم كشف و ملاحقة عدد من هذه العناصر و بعد اجراء التحقيقات القانونية معهم افرج عنهم اليوم.
ودعا عمال معمل قصب السكر في هفت تبه الي توخي الحذر تجاه الاشخاص الذين يريدون استغلالهم و استغلال تجمعاتهم تحت غطاء الجمعيات العمالية.
ونفي نظري نبأ اعتقال صحفي خلال احتجاجات العمال وقال انه تم اعتقال عدد من الذين ليسوا من عمال معمل قصب السكر و انهم لازالوا قيد الاعتقال.
و اكد علي احترام مطالب اتحاد العمال المشروعة و القانونية و اضاف اننا نلاحق اي تجمع خارج اطار اتحاد العمال الذي يخل بالامن العام.
يذكر ان عمال معمل قصب السكر في هفت تبه يواصلون احتجاجاتهم لليوم السادس عشر علي التوالي احتجاجا علي عدم تلقي رواتبهم لاربعة اشهر.
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الافراج عن 15 عاملا لمعمل قصب السكرفي اهواز

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