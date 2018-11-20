نمو التجارة الإيرانية الروسية بأكثر من 28٪

وأعلنت مؤسسة الجمارك الفيدرالية الروسية اليوم الثلاثاء في تقرير، إن التبادل التجاري بين إيران وروسيا، بلغ 945 مليونا و 181 ألف دولار في الأشهر الستة الأولي من عام 2018، ليسجل زيادة بنسبة 28.3 في المائة مقارنة بالأشهر الستة الأولي من عام 2017 والذي كان 208 ملايين و 503 آلاف دولار .

في النصف الأول من عام 2018 ، بلغ حجم الصادرات من روسيا إلي إيران 629 مليونا و 26 ألف دولار أمريكي، وهذا الرقم كان 120 مليونا و 335 ألف دولار في عام 2017 ليسجل ارتفاعا بنسبة 23.65 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.

وبلغت صادرات إيران إلي روسيا في النصف الأول من هذا العام 315 مليوناً و 920 ألف دولار أمريكي ، بعد ان كانت 88 مليوناً و 168 ألف دولار في 2017 ، لتسجل زيادة بنسبة 38.71 في المائة علي أساس سنوي.

و أهم السلع الأساسية المصدرة من روسيا إلي إيران هي المنتجات الغذائية والزراعية و الآلات والمعدات ولوازم النقل ومنتجات الخشب والورنيش والفلزات والهياكل المعدنية و منتجات الصناعات الكيميائية .

اما أهم السلع الإيرانية المصدرة الي روسيا هي المنتجات الغذائية والمواد الخام الزراعية ومنتجات الصناعات الكيمائية والفلزات والمكائن و المعدات .

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