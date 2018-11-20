المعرض الدولي للذهب والمجوهرات يفتتح اعماله في جزيرة كيش

كيش/20 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- افتتح مساء الاثنين في جزيرة كيش الايرانية المعرض الدولي الرابع للذهب والفضة والمجوهرات والاحجار الكريمة ( GMKISH ).

وافادت ارنا ان المعرض الدولي الرابع للذهب والفضة والمجوهرات والاحجار الكريمة ( GMKISH ) اقيم في جزيرة كيش (وسط الخليج الفارسي) علي ارض مساحتها 3000 مترمربع وبمشاركة 100 شركة محلية واجنبية عرضت أحدث منتجاتها في مجال صناعة الذهب والمجوهرات والاحجار الكريمة.
ويفيد القائمون علي المعرض ان المعرض هو احد افضل الطرق للحصول علي احدث التكنولوجيا العلمية والصناعية والتجارية والاستثمارية وان اقامته في جزيرة كيش التي تعتبر من انشط المناطق الحرة في ايران والتي تتمتع بالكثير من الارصفة السياحية الجميلة سيزيدها تنمية، اقتصادية وسياحية .
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المعرض الدولي للذهب والمجوهرات يفتتح اعماله في جزيرة كيش

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