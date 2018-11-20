مسؤول كردي: ابلغنا الامريكان بانهم سيفشلون في الحظر علي ايران

اربيل/20تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اعلن مسؤول كردي في الوفد المفاوض مع وفد من وزارة الخزانة الامريكية، ابلغنا الاميركان بانكم ستفشلون في فرض الحظر علي ايران كونكم عاجزين عن خفض نفوذ ايران في العراق .

واضاف مسؤول كردي فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح لمراسل ارنا، ان الوفد الامريكي الذي يزور العراق يبذل قصاري جهده لخفض نفوذ ايران في العراق و المنطقة الا ان جهوده هذه كانت عديمة الجدوي.
وتابع قائلا اننا ابلغنا الوفد ان العلاقات بين العراق وايران تاريخية و بناء علي ذلك فان مثل هذه المساعي لن تثمر عن اي شيء.
واستطرد بالقول :اننا ذكرنا الامريكان بفشل الجهود التي بذلوها لبناء جدار فاصل علي طول الحدود المشتركة مع المكسيك لوقف العلاقات معها و ابلغناهم انكم تعملون الان في المنطقة البعيدة عنكم علي وقف علاقات العراق مع ايران.
يذكر ان تصريحات المسؤول الكردي هذه تأتي بالتزامن مع تقرير اصدره مركز الدراسات السياسية لحركة التغيير تحت عنوان ' تاريخ العلاقات بين ايران وامريكا ومستقبلها و تاثيرها علي اقليم كردستان العراق'.
وجاء في التقرير إن ما وضع حدا لسياسات امريكا الهجومية ضد ايران هو حاجات حلفائها لمصادر الطاقة التي تتمتع بها ايران وكذلك موقعها الجيوسياسي في المنطقة التي لها حدود طويلة مع دول اسيا الوسطي وحتي الدول الاوربية.
يذكر ان الوفد الامريكي الذي يزور العراق يحاول ممارسة ضغوط علي العراق لدفعه الي خفض مستوي تبادله التجاري و الاقتصادي مع ايران.
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مسؤول كردي: ابلغنا الامريكان بانهم سيفشلون في الحظر علي ايران

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