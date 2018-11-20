وزير الدفاع: سنتخطي ظروف الحظر بسرعة

واضاف العميد أمير حاتمي اليوم الثلاثاء في حفل افتتاح كلية طب الاسنان للجيش : العدو يحاول منعنا من استخدام مواردنا لكننا نري ان هناك الكثير من الأعمال الكبري تنجز في البلاد كل يوم.

و صرح إن وضعنا أفضل بكثير من قبل الحظر، وتابع: الأمريكيون باتوا في عزلة، كانوا يحاولون تشكيل ائتلاف من دول العالم ضد إيران؛ لكنهم فشلوا في مساعيهم ولم تسايرهم الدول، الضمائر العالمية استيقظت.

وأضاف وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة، إن الرئيس الامريكي كان موضع سخرية في الأمم المتحدة، هو كان علي وشك إدانة إيران في مجلس الأمن، لكنه لاقي احتجاجا من دول العالم نظرا لسياساته المدمرة.

وصرح العميد حاتمي : إننا نعتمد علي قدراتنا المحلية اليوم وسنجتاز الحظر بسرعة وسهولة أكثر.

انتهي** 2344

