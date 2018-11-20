المدعي العام لمحافظة كرمان:

تدمير ثلاث عصابات دولية لتهريب المخدرات في شرق البلاد

كرمان/ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - أعلن المدعي العام والثوري لمحافظة كرمان (شرق) عن تدمير ثلاث عصابات مسلحة دولية لتهريب المخدرات في شرق البلاد علي أيدي كوادر وزارة الأمن.

وأضاف 'دادخدا سالاري' اليوم الثلاثاء، إن كوادر وزارة الأمن في كرمان، تمكنت خلال الـ 24 ساعة الماضية من ملاحقة ثلاث عصابات دولية كانت تحاول تهرب المخدرات من الحدود الشرقية للبلاد باستخدام السيارات إلي داخل محافظات البلاد، وقامت بمهاجمتها قبل تهريب شحنات المخدرات.
وصرح المسؤول القضائي، بانه تم إلقاء القبض علي ثلاثة أعضاء رئيسيين في عصابات التهريب بعد تنفيذ ثلاث عمليات استخباراتية معقدة في مدينة كرمان .
وقال المدعي العام في محافظة كرمان، إن كميات من الأسلحة والذخائر، بما في ذلك بنادق الكلاشنيكوف والمسدسات، و طن و 300 كيلوغرام من الأفيون تم اكتشافها وصودرت ثلاث مركبات خلال هذه العمليات.
وفي هذا الصدد، أعلن سيد علي متولي، رئيس المحكمة العامة في نرماشير بمحافظة كرمان، عن ضبط أكثر من 300 كيلوغرام من المخدرات من قبل دائرة وزارة الأمن بالمحافظة.
انتهي** 2344



برچسب ها

كليات

المدعي العام لكرمان

ضبط المخدرات

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

تدمير ثلاث عصابات دولية لتهريب المخدرات في شرق البلاد

معظم المشاهدات

وزير الخارجية البريطاني يتوجه الي طهران

وزير الخارجية البريطاني يتوجه الي طهران

الحشد الشعبي ينشر قواته في مطار البلداوي تحسبا لانزال امريكي

بعد تعرضه لاستفزازات أميركية غرب الأنبار..

الحشد الشعبي ينشر قواته في مطار البلداوي تحسبا لانزال امريكي

احلام الاعداء لن تتحقق وسیمنون بالهزیمة كما فی السابق

مساعد قائد الحرس الثوری:

احلام الاعداء لن تتحقق وسیمنون بالهزیمة كما فی السابق

ایران تؤكد علي التعاون الدولی فی مجال مكافحة الفساد

ایران تؤكد علي التعاون الدولی فی مجال مكافحة الفساد

محافظ البنك المركزي: سيتم تدشين بورصة العملة الاجنبية قريبا

محافظ البنك المركزي: سيتم تدشين بورصة العملة الاجنبية قريبا

أحدث الأخبار

المعرض الدولي للذهب والمجوهرات يفتتح اعماله في جزيرة كيش

المعرض الدولي للذهب والمجوهرات يفتتح اعماله في جزيرة كيش

مسؤول كردي: ابلغنا الامريكان بانهم سيفشلون في الحظر علي ايران

مسؤول كردي: ابلغنا الامريكان بانهم سيفشلون في الحظر علي ايران

الكتل السياسية البرلمانية تجتمع مع لاريجاني بشأن موضوع الحظر

الكتل السياسية البرلمانية تجتمع مع لاريجاني بشأن موضوع الحظر

مئات الأسر بلا مأوي في غزة

مئات الأسر بلا مأوي في غزة

وزير الدفاع: سنتخطي ظروف الحظر بسرعة

وزير الدفاع: سنتخطي ظروف الحظر بسرعة

موضوعات مرتبط