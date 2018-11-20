تدمير ثلاث عصابات دولية لتهريب المخدرات في شرق البلاد

وأضاف 'دادخدا سالاري' اليوم الثلاثاء، إن كوادر وزارة الأمن في كرمان، تمكنت خلال الـ 24 ساعة الماضية من ملاحقة ثلاث عصابات دولية كانت تحاول تهرب المخدرات من الحدود الشرقية للبلاد باستخدام السيارات إلي داخل محافظات البلاد، وقامت بمهاجمتها قبل تهريب شحنات المخدرات.

وصرح المسؤول القضائي، بانه تم إلقاء القبض علي ثلاثة أعضاء رئيسيين في عصابات التهريب بعد تنفيذ ثلاث عمليات استخباراتية معقدة في مدينة كرمان .

وقال المدعي العام في محافظة كرمان، إن كميات من الأسلحة والذخائر، بما في ذلك بنادق الكلاشنيكوف والمسدسات، و طن و 300 كيلوغرام من الأفيون تم اكتشافها وصودرت ثلاث مركبات خلال هذه العمليات.

وفي هذا الصدد، أعلن سيد علي متولي، رئيس المحكمة العامة في نرماشير بمحافظة كرمان، عن ضبط أكثر من 300 كيلوغرام من المخدرات من قبل دائرة وزارة الأمن بالمحافظة.

انتهي** 2344

