اجتماع مشترك بين الحشد الشعبي والقيادات الأمنية العراقية في الأنبار

وذكر بيان أمني، إن 'اجتماعا مشتركا عقد بين لجنة من هيأة الحشد الشعبي وعدد من القيادات الأمنية في محافظة الأنبار لبحث التنسيق المشترك وتذليل العقبات لمواجهة التحديات الأمنية'.

وأضاف، أن 'المجتمعين شددوا علي ضرورة استخدام الوسائل القتالية المتطورة والاستفادة من تجارب وخبرات الحشد الشعبي'.

وياتي هذا الاجتماع علي خلفية تعرض قوات الحشد الشعبي الي استفزازات من قبل القوات الأميركية في الانبار ومحاولة هذه القوات أتخاذ مطار الشهيد أبو رضا البلداوي كقاعدة لها.

وكان قيادي في الحشد الشعبي قد أكد، إن القوات الأميركية تحاول استفزاز الحشد الشعبي وهناك تدخلات كبيرة من جانبها بهذا الصدد، ولفت الي وجود تحركات لاقامة قاعدة عسكرية في مطار الشهيد أبو رضا البلداوي وان القوات الامريكية تحيط حاليا بالمطار.

وأشار الي ان محاولات تمدد القوات الأميركية علي الحدود العراقية السورية وفي مناطق غرب الأنبار تتنافي مع ادعاءاتها بأن دورها يقتصر علي تقديم المشورة والتدريب.

وأكد مصلح، ان الحشد الشعبي لن يسمح بتلك الاستفزازات وسيقوم بدوره في المحافظة علي النصر الذي تحقق والذي اسهم بان ينعم العراق بالأمن بالتعاون مع القوات الأمنية، وأن قطعات الحشد الشعبي ومستنفرة بالكامل لمواجهة اي طارئ قد يحدث بالتنسيق الكبير مع القوات الأمنية.

وكانت قوات عسكرية تابعة للحشد الشعبي انتشرت ،اول أمس الاحد، علي مدرج مطار ابو رضا البلداوي وذلك تحسبا لهبوط طائرات امريكية متوقعة بالمطار، او قيام القوات الامريكية بعملية انزال داخل المطار.

ويؤكد الحشد الشعبي ان القطعات الامريكية المتواجدة بالعراق تعمل علي دعم الخلايا النائمة للارهابيين في الانبار.

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