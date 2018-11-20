نائب رئيس الصليب الأحمر: التوعية بمخاطر الألغام في إيران ناجحة

مشهد/ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - قال نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن التدريب علي الوقاية من مخاطر الألغام للمواطنين الإيرانيين في إيران قد تم تنفيذه بنجاح.

وأضاف 'غيلس كاربونيئر' اليوم الثلاثاء في اجتماع مع مدير جمعية الهلال الأحمر في خراسان رضوي في مدينة مشهد (شمال شرق) : نظراً لتاريخ الحرب في أفغانستان ومخاطر الألغام، فإن هذه التدريبات في إيران تمنح المواطنين الأفغانيين الحماية من الأذي في هذا المجال حين العودة إلي بلدهم .
واشاد بتنظيم دورات لألفين و400 مواطن أفغاني للتوعية من أخطار الألغام في مركز دوغارون للهلال الأحمر الواقع في الحدود الشرقية لخراسان رضوي.
و وصف نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر أداء جمعية الهلال الأحمر في خراسان رضوي، جيد وفعال، وقال : إن سمعة مدينة مشهد ذات طابع خاص وعالمي ، ويمكن اعتبار هذه المدينة بانها تمتلك قدرات إنسانية.
وصرح إنه إلي جانب مشروع تدريب التوعية بمخاطر الألغام للمواطنين الأفغان، فإن تقديم الخدمات الصحية الأساسية والتدريب لمواطني البلد في منطقة كلشهر في مشهد يستحق التقدير. كما أن مسألة التأهيل البدني لضحايا الألغام والمعاقين من جراء الانفجارات الحربية مهمة جدا.
وأشاد بتعاون إيران الفعال في حماية المهاجرين الأفغان، وقال: هناك أنشطة اقتصادية واجتماعية جيدة في أفغانستان وهناك الكثير من المشاريع الصغيرة في هذا البلد لمساعدة المعاقين علي الاتكاء علي قدراتهم، وإن تعاون إيران في هذا المجال بناء وفعال.
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نائب رئيس الصليب الأحمر: التوعية بمخاطر الألغام في إيران ناجحة

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