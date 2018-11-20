اتحاد المسلمين يحول دون بث الاعداء الفرقة

وقدم بزشكان اليوم الثلاثاء خلال الجلسة العلنية للمجلس تبريكاته بمناسبة اسبوع الوحدة واضاف :علي جميع المسلمين السعي للحؤول دون الفرقة بينهم وان يتغلبوا عليها بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

واشار الي آيات من القران الكريم والتي تؤكد علي حفظ الوحدة بين المسلمين وقال : نتمني ان يكون بداية اسبوع الوحدة مفعما بكلام الأئمة الاطهار عليهم السلام ويسير بنا نحو الوحدة والاتحاد عمليا وليس كلاميا.

وصرح النائب الاول لرئيس مجلس الشوري الاسلامي : ان القران الكريم هو قانون الهي جاء لسعادة الانسان فاذا تمسكنا به فلن يستطيع الاعداء بث الفرقة بيننا وسيكون حائلا دون طمعهم ببلادنا الاسلامية.

وقال اننا نستطيع في ظل الاتحاد الغلبة علي مشاكلنا ويجب علينا ان نؤمن بما نقول ونطبقه عمليا .

انتهي**م م** 1718

