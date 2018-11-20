جولة خارجية جديدة للرئيس العراقي الأسبوع المقبل

بغداد/20 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- كشفت رئاسة الجمهورية في العراق، عن استعداد الرئيس برهم صالح لجولة خارجية جديدة الأسبوع المقبل بعد ان انهي جولتين زار خلالهما الكويت والامارات والاردن وايران والسعودية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في العراق، لقمان الفيلي، لوكالة 'الفرات نيوز' المحلية، ان 'رئيس الجمهورية برهم صالح لديه زيارات الي دول أخري في الأسبوع المقبل ضمن برنامج معد'.
وأضاف، ان 'هناك مؤتمرات سنحضرها وزيارات مرتقبة لدول أخري'.
وأوضح الفيلي 'اننا لم نستثن تركيا وسوريا الجارتين من زيارتنا الاقليمية، لكن هناك جدول زمني يجب الالتزام به وامور فنية أخري'.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد زار الكويت والامارات والاردن فيما زار اول أمس السعودية وألتقي بملكها وكبار المسؤولين فيها قادماً من إيران التي زارها السبت الماضي وألتقي فيها قائد الثوره الاسلاميه والرئيس الايراني ورئيس مجلس الشوري الاسلامي وكبار المسؤولين الايرانيين.
انتهي ع ص ** 1718



برچسب ها

سياسي

العراق

الرئيس العراقي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

جولة خارجية جديدة للرئيس العراقي الأسبوع المقبل

معظم المشاهدات

وزير الخارجية البريطاني يتوجه الي طهران

وزير الخارجية البريطاني يتوجه الي طهران

الحشد الشعبي ينشر قواته في مطار البلداوي تحسبا لانزال امريكي

بعد تعرضه لاستفزازات أميركية غرب الأنبار..

الحشد الشعبي ينشر قواته في مطار البلداوي تحسبا لانزال امريكي

احلام الاعداء لن تتحقق وسیمنون بالهزیمة كما فی السابق

مساعد قائد الحرس الثوری:

احلام الاعداء لن تتحقق وسیمنون بالهزیمة كما فی السابق

ایران تؤكد علي التعاون الدولی فی مجال مكافحة الفساد

ایران تؤكد علي التعاون الدولی فی مجال مكافحة الفساد

محافظ البنك المركزي: سيتم تدشين بورصة العملة الاجنبية قريبا

محافظ البنك المركزي: سيتم تدشين بورصة العملة الاجنبية قريبا

أحدث الأخبار

المعرض الدولي للذهب والمجوهرات يفتتح اعماله في جزيرة كيش

المعرض الدولي للذهب والمجوهرات يفتتح اعماله في جزيرة كيش

مسؤول كردي: ابلغنا الامريكان بانهم سيفشلون في الحظر علي ايران

مسؤول كردي: ابلغنا الامريكان بانهم سيفشلون في الحظر علي ايران

الكتل السياسية البرلمانية تجتمع مع لاريجاني بشأن موضوع الحظر

الكتل السياسية البرلمانية تجتمع مع لاريجاني بشأن موضوع الحظر

مئات الأسر بلا مأوي في غزة

مئات الأسر بلا مأوي في غزة

وزير الدفاع: سنتخطي ظروف الحظر بسرعة

وزير الدفاع: سنتخطي ظروف الحظر بسرعة

موضوعات مرتبط