جولة خارجية جديدة للرئيس العراقي الأسبوع المقبل

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في العراق، لقمان الفيلي، لوكالة 'الفرات نيوز' المحلية، ان 'رئيس الجمهورية برهم صالح لديه زيارات الي دول أخري في الأسبوع المقبل ضمن برنامج معد'.

وأضاف، ان 'هناك مؤتمرات سنحضرها وزيارات مرتقبة لدول أخري'.

وأوضح الفيلي 'اننا لم نستثن تركيا وسوريا الجارتين من زيارتنا الاقليمية، لكن هناك جدول زمني يجب الالتزام به وامور فنية أخري'.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد زار الكويت والامارات والاردن فيما زار اول أمس السعودية وألتقي بملكها وكبار المسؤولين فيها قادماً من إيران التي زارها السبت الماضي وألتقي فيها قائد الثوره الاسلاميه والرئيس الايراني ورئيس مجلس الشوري الاسلامي وكبار المسؤولين الايرانيين.

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