53 مليار دولار قيمه الصادرات والواردات خلال ستة اشهر

كرج/20 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اعلن مديرعام مكتب تطوير الخدمات التجارية بموسسة التنمية التجارية ' فرهاد نوري' ان قيمة الصادرات والواردات بلغت 53 مليار دولار خلال الشهور الستة الاولي من العام الجاري (بدأ في 20 مارس 2018).

وخلال اجتماع لرجال الاعمال الايرانيين و الافغان والذي عقد خلال معرض قدرات الانتاج و التصدير في مجال الصناعة بمحافظة البرز (غرب العاصمة) اضاف نوري ان قيمة تصدير السلع خلال الشهور الستة الاولي بلغت 27 مليار دولار فيما بلغ حجم استيراد السلع 26 مليار دولار .
واضاف ان هذا الحجم من التبادل التجاري جاء في ظل الحظر الجائر ضد ايران .
واكد ان الموازنه التجاريه في البلاد كانت ايجابيه دون احتساب العائدات المتاتية من بيع النفط و اضاف ان حجم تصدير السلع الي افغانستان في هذه الفترة سجل نموا بنسبة 24 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
واوضح ان تصدير السلع الي دول الجوار يندرج ضمن اولوياتنا و بناء علي ذلك فان صادرات ايران الي دول الجوار الخمس تمثل 70 في المئة من اجمالي صادراتها و يمكن زيادتها لتبلغ 80 في المئة في حاله التصدير الي تسع دول.
وشدد بالقول انه يمكن تحقيق هذا الهدف بمنأي عن الحظر المفروض علينا.
و اضاف ان لدي ايران وافغانستان دوافع قوية لتعزيز التبادل التجاري فيما بينهما .
وفي جانب اخر من تصريحاته اشار الي الامكانيات التي تتمتع بها محافظة البرز في مختلف المجالات بما فيها الصناعات الغذائية والادوية و قطع الغيار داعيا الي استثمار هذه الامكانيات و فتح الاسواق لها في دول الجوار بما فيها افغانستان.
يذكر ان وفودا تجارية من عشر دول بما فيها العراق و لبنان و تركيا و اذربيجان تشارك في معرض قدرات الانتاج و التصدير في المجال الصناعي والذي بدأ قبل ثلاثة ايام في البرز و يختتم اعماله اليوم.
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اقتصاد

صادرات ايران

افغانستان

دول الجوار

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53 مليار دولار قيمه الصادرات والواردات خلال ستة اشهر

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