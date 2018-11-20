التخويف من ايران عادة متّبَعة لدي الأمريكيين في الامم المتحدة

وجاء في البيان الذي صدر عشية أمس الإثنين: لقد قامت الممثلة الأمريكية 'اليوم الاثنين' وللمرة الثانية عبر توظيف معلومات ملفقة في إجتماع اقيم بمجلس الأمن حول الشرق الاوسط بإستغلال المجلس لتوجيه إتهامات ضد ايران تخلو من الصحة.

وأضاف البيان: إنّ ممثلة الولايات المتحدة إستندت في معلوماتها المزيفة والمضللة التي جمعتها من «زمرة المنافقين» (منظمة إرهابية مسؤولة عن إرتكاب مجازر بحق 17 الف ايراني والكثير من العراقيين، أخرجتها واشنطن من قائمة الجماعات الارهابية ومنحت أعضاءها لجوءا في أراضيها) اتهمت ايران باجراءات ارهابية كاذبة.

وأضافت ممثلية ايران لدي الامم المتحدة في بيانها الصادر: إنّ ما صرّحت به نيكي هيلي حول دعم ايران للهجوم علي القنصلية الامريكية في البصره كذبة.

وجاء في البيان: إنّ التخويف من ايران بات عادة متَّبَعة لدي ممثلة أمريكا لدي الامم المتحدة توظفها للتغطية علي جرائم الكيان الصهيوني الممارسة ضد الفلسطينيين وتدعم خلالها هذه الجرائم.

و صرّحت ممثلية ايران لدي الامم المتحدة بأنّ واشنطن خلافاً لجميع مساعيها في نشر المعلومات المغلوطة، عجزت منذ البداية في خداع الرأي العام ولم تبلغ غايتها من تنفيذها مهمتها.

وكانت نيكي هيلي الممثلة السابقة لواشنطن لدي الامم المتحدة والتي شاركت أمس الإثنين في مجلس الأمن تحت عنوان فلسطين، لم تعتبر التقرير الذي رفعه نيكولاي ملادينوف منسق الامم المتحدة في شؤون الشرق الاوسط صحيحاً فضلاً عن إطلاقها إتهامات ضد ايران خلال الإجتماع.

انتهي** ع ج** 1837

