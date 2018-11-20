العراق: السيد عمار الحكيم رئيساً لتحالف الإصلاح والإعمار

وذكر بيان التحالف الذي نص علي تسمية السيد عمار الحكيم رئيسا له، انه 'إنطلاقاً من الحاجة الماسة لمنهج سياسي جديد ومشروع إصلاح وطني شامل يتجاوز الأطر المذهبية والدينية والقومية وإستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة التي تتطلب اعتماد منهجية جديدة لإدارة المشهد السياسي فقد عقدت قوي تحالف الاصلاح والاعمار متمثلة بـ (تحالف سائرون، إئتلاف النصر، قائمة تيار الحكمة الوطني، إئتلاف الوطنية، تحالف القرار العراقي، قائمة الجبهة التركمانية، ممثلي المكون المسيحي والصابئي والإيزيدي وقوي أخري) بما يمثل 132 مقعداً نيابياً العزم علي مأسسة تحالف الإصلاح والإعمار والذي أعلن عن تشكيله في الجلسة الأولي لمجلس النواب'.

وأضاف البيان، انه 'وتزامناً مع أسبوع المودة والرحمة المشرف بولادة الرسول الأكرم (ص) فقد عقدت الهيئة القيادية لتحالف الإصلاح والإعمار اجتماعها الأول، الأثنين لمناقشة المواضيع المدرجة علي جدول اعمالها والتي يأتي في مقدمتها موضوع مأسسة التحالف وكخطوة أولي في إطار البناء المؤسسي للتحالف فقد تم اختيار السيد عمار الحكيم رئيسا لتحالف الإصلاح والإعمار وقد صدر القرار بإتفاق جميع الأطراف'.

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