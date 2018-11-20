مساعد الرئيس الايراني: بدعم من الشعب سنعبر من هذا المنعطف التاريخي

وفي كلمته الاثنين خلال حضوره اجتماع المجلس الاداري لمدينة بيرانشهر بمحافظة اذربيجان الغربية (شمال غرب ايران)، قال اميري، ان الشعب يعلم بان عداء اميركا بدا منذ انتصار الثورة الاسلامية وقد حاولت في مختلف المراحل فرض العزلة علينا وان يجعلوننا نركع لهم حسب قولهم ولكن لحسن الحظ فقد لقوا الهزيمة دوما علي مدي الاربعين عاما الماضية.

واعتبر ان سلوك اميركا خاصة رئيسها ترامب قد جعلهم اضحوكة امام انظار العالم واضاف، ان اميركا جعلت وزارة الخزانة فيها غرفة حرب ضدنا.

واكد باننا اليوم في حرب اقتصادية مع اميركا التي تستخدم فرق تجسس صهيونية ومن بعض الدول الرجعية في المنطقة ضدنا واضاف، ان وزارة الخزانة الاميركية التي لم يكن عدد موظفيها سوي بضعة افراد قد بلغ العدد الان مئات الافراد الذين يرصدون الانشطة الاقتصادية الايرانية ويجولون في العالم لغلق الطرق الاقتصادية امام ايران وخلق العقبات والمشاكل لها.

وقال مساعد الرئيس الايراني، ان مواصلة مختلف دول العالم شراء النفط من ايران واستمرار علاقات ايران المصرفية الدولية مؤشر الي ان مخططات الاعداء آيلة الي الفشل في ظل التدابير المتخذة وبالطبع المقاومة من قبل الشعب.

انتهي ** 2342

