روحاني: الحكومة تولي الاهتمام بتنمية السياحة في محافظة اذربيجان الغربية

ارومية / 20 تشرين الثاني /نوفمبر /ارنا-
اكد الرئيس الايراني حسن روحاني بان الحكومة تولي اهتماما جادا بتنمية السياحة في محافظة اذربيجان الغربية من خلال تطوير البنية التحتية فيها، لافتا الي ان لدي الحكومة خططا خاصة لمواصلة هذه الوتيرة.

وخلال مؤتمره الصحفي الذي عقده مساء الاثنين في ختام زيارته الي محافظة اذربيجان الغربية قال، ان هذه المحافظة تحظي بنقاط جذب سياسية ومعالم اثرية وتاريخية كثيرة لاستقطاب السياح لذا فان السياحة تعد من اولويات الحكومة لتنمية المحافظة ويتوجب علي المسؤولين بذل اقصي جهودهم في هذا المجال.
وقال، ان تنمية الاستثمارات في مختلف القطاعات خاصة استقطاب الاستثمارات الاجنبية يعد من ضمن اهم الامور التي تاخذها الحكومة بنظر الاعتبار في محافظة اذربيجان الغربية حيث هنالك اهتمام خاص بهذا الامر.
ووصف علاقات ايران مع الدول الجارة خاصة المجاورة لمحافظة اذربيجان الغربية بانها جيدة جدا وقال، ان هذا الامر يمكنه ان يكون مؤثرا في تطوير العلاقات الحدودية لهذه المحافظة.
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روحاني: الحكومة تولي الاهتمام بتنمية السياحة في محافظة اذربيجان الغربية

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