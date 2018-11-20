روحاني: الحكومة تولي الاهتمام بتنمية السياحة في محافظة اذربيجان الغربية

وخلال مؤتمره الصحفي الذي عقده مساء الاثنين في ختام زيارته الي محافظة اذربيجان الغربية قال، ان هذه المحافظة تحظي بنقاط جذب سياسية ومعالم اثرية وتاريخية كثيرة لاستقطاب السياح لذا فان السياحة تعد من اولويات الحكومة لتنمية المحافظة ويتوجب علي المسؤولين بذل اقصي جهودهم في هذا المجال.

وقال، ان تنمية الاستثمارات في مختلف القطاعات خاصة استقطاب الاستثمارات الاجنبية يعد من ضمن اهم الامور التي تاخذها الحكومة بنظر الاعتبار في محافظة اذربيجان الغربية حيث هنالك اهتمام خاص بهذا الامر.

ووصف علاقات ايران مع الدول الجارة خاصة المجاورة لمحافظة اذربيجان الغربية بانها جيدة جدا وقال، ان هذا الامر يمكنه ان يكون مؤثرا في تطوير العلاقات الحدودية لهذه المحافظة.

انتهي ** 2342

