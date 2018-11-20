سفير كوريا الجنوبية: سنواصل علاقاتنا التجارية مع ايران

وخلال لقائه الاثنين رئيس واعضاء المجلس البلدي في مدينة رشت مركز محافظة كيلان شمال ايران قال السفير الكوري الجنوبي، ان هنالك اجراءات حظر احادية الجانب مفروضة علي ايران من قبل بعض الدول لكننا مع ذلك يمكننا التغلب علي ذلك بنجاح.

واضاف، من الممكن ان لا تكون العلاقات الراهنة بين البلدين قوية كثيرا لكننا نعدكم بان هذه العلاقات ستكون طيبة وجيدة جدا في المستقبل.

واوضح بان التعاون سوف لن يقتصر علي واردات النفط من ايران وتصدير المنتوجات الالكترونية اليها بل سيتضمن ايضا مجالات اقليمية وعالمية وشؤون البيئة.

انتهي ** 2342

