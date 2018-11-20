سفير كوريا الجنوبية: سنواصل علاقاتنا التجارية مع ايران

رشت / 20 تشرين الثاني /نوفمبر /ارنا-
اكد السفير الكوري الجنوبي في ايران 'يو جامغ هيان' بان بلاده يمكنها مواصلة علاقاتها التجارية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وخلال لقائه الاثنين رئيس واعضاء المجلس البلدي في مدينة رشت مركز محافظة كيلان شمال ايران قال السفير الكوري الجنوبي، ان هنالك اجراءات حظر احادية الجانب مفروضة علي ايران من قبل بعض الدول لكننا مع ذلك يمكننا التغلب علي ذلك بنجاح.
واضاف، من الممكن ان لا تكون العلاقات الراهنة بين البلدين قوية كثيرا لكننا نعدكم بان هذه العلاقات ستكون طيبة وجيدة جدا في المستقبل.
واوضح بان التعاون سوف لن يقتصر علي واردات النفط من ايران وتصدير المنتوجات الالكترونية اليها بل سيتضمن ايضا مجالات اقليمية وعالمية وشؤون البيئة.
انتهي ** 2342



برچسب ها

اقتصاد

سفير كوريا الجنوبية

ايران

علاقات تجارية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

سفير كوريا الجنوبية: سنواصل علاقاتنا التجارية مع ايران

معظم المشاهدات

الحشد الشعبي ينشر قواته في مطار البلداوي تحسبا لانزال امريكي

بعد تعرضه لاستفزازات أميركية غرب الأنبار..

الحشد الشعبي ينشر قواته في مطار البلداوي تحسبا لانزال امريكي

وزير خارجية بريطانيا يلتقي ظريف

وزير خارجية بريطانيا يلتقي ظريف

الرئیس روحانی: ایران لن تستسلم امام أیة قوة

الرئیس روحانی: ایران لن تستسلم امام أیة قوة

وزير الخارجية البريطاني في طهران

وزير الخارجية البريطاني في طهران

ظريف يؤكد دعم إيران لمبادرات السلام في أفغانستان

ظريف يؤكد دعم إيران لمبادرات السلام في أفغانستان

أحدث الأخبار

مساعد الرئيس الايراني: بدعم من الشعب سنعبر من هذا المنعطف التاريخي

مساعد الرئيس الايراني: بدعم من الشعب سنعبر من هذا المنعطف التاريخي

روحاني: الحكومة تولي الاهتمام بتنمية السياحة في محافظة اذربيجان الغربية

روحاني: الحكومة تولي الاهتمام بتنمية السياحة في محافظة اذربيجان الغربية

سفير كوريا الجنوبية: سنواصل علاقاتنا التجارية مع ايران

سفير كوريا الجنوبية: سنواصل علاقاتنا التجارية مع ايران

السفير الإيراني: نفذنا تعهداتنا والآن جاء دور اروبا

خلال حديثه لصحيفة 'إيل مساجرو' الايطالية؛

السفير الإيراني: نفذنا تعهداتنا والآن جاء دور اروبا

روحانی: الشعب الایرانی قادر علي تبدیل التهدیدات الي فرص

روحانی: الشعب الایرانی قادر علي تبدیل التهدیدات الي فرص

موضوعات مرتبط