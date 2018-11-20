السفير الإيراني: نفذنا تعهداتنا والآن جاء دور اروبا

وخلال حديثه لصحيفة 'إيل مساجرو' الايطالية الاثنين قال بيات ردا علي سؤال وهو هل أن العقوبات يمكن أن تؤثر علي العلاقات الإيرانية الدولية، وخاصة العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي: ان ذلك يعتمد علي أداء الاتحاد الأوروبي الذي لعب دوراً محورياً في التوصل الي الاتفاق النووي كما أن إيران نفذت جميع التزاماتها.

وتابع بيات 'نحن نعلم بأن الاتحاد الأوروبي يعمل علي آلية مالية لاستمرار العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران كما نثمن مواقف مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاروبي 'فيديريكا موغيريني' والمسؤولين الأوروبيين تجاه الاتفاق النووي، لكننا لا نزال ننتظر حتي تدخل هذه التصريحات حيز التنفيذ .

وتابع أن الأمر الآخر الذي يجب ملاحظته في الحظر الأمريكي هو أن الولايات المتحدة قد انتهكت بشكل صارخ قرار مجلس الأمن رقم 2231 ولهذا قد واجه معارضة عالمية واسعة.

وقال بيات أن هذا الحظر المفروض ضد طهران سيجلب المزيد من الكراهية ضد الولايات المتحدة.

انتهي**ح ح** 2342

