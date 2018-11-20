المستشار الاقتصادي الافغاني في إيران :

إيران الأجدر بالثقة للتعاون الاقتصادي

كرج/19 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا - قال المستشار الاقتصادي الافغاني في طهران 'جابر انصار'، إنه لا يوجد بلد أكثر اطمئنانا من إيران في مجال الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وخلال زيارته معرض القدرات الانتاجية والتصديرية للوحدات الصغيرة والمتوسطة المقام بمحافظة البرز (غربي طهران)، اكد 'انصار' أن الأمن الداخلي في ايران ذاع صيته علي الصعيد العالمي وأن الايرانيين هم الشعب الوحيد الذين منحونا رعايتهم خلال هجوم الأعداء علي افغانستان.
وأضاف المستشار الاقتصادي الافغاني، قائلا ان طهران وكابول تشتركان في جميع المجالاتح مردفا أن الجمهورية الاسلامية الايرانية هي أكثر البلدان أمانًا للأنشطة الاقتصادية.
وتابع قائلا : من المتوقع أن تزيد حوافز الاستثمار لاستقطاب المستثمرين الأفغان الي ايران.
وفي إشارة إلي القدرات الاقتصادية في محافظة البرز، نوّه أنصار بتسجيل 150 علامة تجارية وطنية في المحافظة؛ مؤكدا استعداد بلاده لتلبية احتياجات رجال الأعمال الإيرانيين.
يذكر أن معرض القدرات الانتاجية والتصديرية للوحدات الصغيرة والمتوسطة بدأ اعماله منذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني ويستمر لغاية 20 من الشهر نفسه، في مركز محافظة البرز كرج وذلك بهدف خلق فرص الاستثمار؛ حيث يتم فيه عرض منتجات لأكثر من 100 وحدة انتاج و تصدير.
وشاركت وفود تجارية من 10 دول مختلفة في المعرض، بما في ذلك العراق وأفغانستان وسوريا ولبنان وتركيا وأذربيجان وكازاخستان.
انتهي**ح ح / ح ع**



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إيران الأجدر بالثقة للتعاون الاقتصادي

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