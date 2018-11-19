فرض الحظر علي الملاحة البحرية يتعارض والقوانين الدولية

وفي بيان أصدرته اليوم الإثنين، اشارت منظمة الموانئ والملاحة البحرية للجمهورية الاسلامية الايرانية، ان أميركا قد تبنت ثمة توجهات وإجراءات تتعارض مع طبيعة أهداف منظمة البحرية الدولية، للرقي بالمستوي الملاحي علي االصعيد الدولي والذي يستدعي تعزيزا للتعاون والعلاقات بين الدول.

واكد البيان، ان الملاحة البحرية الدولية تشكل نشاطا متعدد الأطراف يؤدي الي إزدهار إقتصاد البلدان والنهوض بالعلاقات بين مختلف مناطق العالم عبر تيسير التجارة العالمية ولا يقتصر علي مصالح البلدان الساحلية فحسب، وانما يشمل مصالح كافة الدول في ارجاء العالم.

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