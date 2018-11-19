منظمة الموانئ الايرانية :

فرض الحظر علي الملاحة البحرية يتعارض والقوانين الدولية

طهران/19 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- اعتبرت منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية الإجراءات الأميركية المتمثلة في فرض الحظر علي قطاع الملاحة البحرية (الإيرانية)، بانه يتعارض مع معايير السلامة والأمن وحماية البيئة البحرية، كما انه يتعارض ونص المعاهدات الدولية وقوانين 'منظمة البحرية الدولية' (الايمو).

وفي بيان أصدرته اليوم الإثنين، اشارت منظمة الموانئ والملاحة البحرية للجمهورية الاسلامية الايرانية، ان أميركا قد تبنت ثمة توجهات وإجراءات تتعارض مع طبيعة أهداف منظمة البحرية الدولية، للرقي بالمستوي الملاحي علي االصعيد الدولي والذي يستدعي تعزيزا للتعاون والعلاقات بين الدول.
واكد البيان، ان الملاحة البحرية الدولية تشكل نشاطا متعدد الأطراف يؤدي الي إزدهار إقتصاد البلدان والنهوض بالعلاقات بين مختلف مناطق العالم عبر تيسير التجارة العالمية ولا يقتصر علي مصالح البلدان الساحلية فحسب، وانما يشمل مصالح كافة الدول في ارجاء العالم.
إنتهي**أ م د / ح ع **



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فرض الحظر علي الملاحة البحرية يتعارض والقوانين الدولية

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