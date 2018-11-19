وزير الخارجية البريطاني يؤكد علي أهمية الدور الايراني لحل الازمة اليمنية

لندن / 19 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – اكد وزير الخارجية البريطاني 'جيرمي هانت' علي اهمية 'النفوذ الايراني' في سياق حل الازمة اليمنية.

'هانت' ذكر في تغريدة له اليوم انه 'عقب الزيارة للسعودية خلال الاسبوع الماضي، تحدثت اليوم مع محمد جواد ظريف بشان ضرورة استخدام ايران نفوذها للتعامل البناء من جانب الحوثيين'.
وشدد وزير الخارجية البريطاني انه 'فيما يخص الفاجعة اليمنية المروعة، ينبغي ان نتوصل الي طريق حل؛ إما الان او ابدا'.
يذكر ان وزير الخارجية البريطاني وصل علي راس وفد سياسي فجر اليوم الاثنين الي طهران، واجري حتي اللحظة لقاءات مع ظريف، وامين المجلس الاعلي للامن القومي الايراني 'الاميرال علي شمخاني'؛ باحثا معهما في التطورات الاقليمية ولاسيما الازمة اليمنية.
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وزير الخارجية البريطاني يؤكد علي أهمية الدور الايراني لحل الازمة اليمنية

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