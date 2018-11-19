السفير الإيراني يدعو لتطوير التعاون الرياضي بين طهران ومسقط

وقال نوري شاهرودي إنه نظرا للميداليات التي حصدها الأبطال الإيرانيون في مختلف المجالات الرياضية وعلي أن كرة القدم هي الرياضة المفضلة لدي الشباب، يجب أن نتخذ خطوات فاعلة لنيل البطولات في كرة القدم.

واعتبر السفير الإيراني تزامن زيارة منتخب إيران دون 23 سنة لكرة القدم مع اليوم الوطني الرابع والثمانين لسلطنة عمان، مؤشرا جيدا علي التعاون بين البلدين في مجال الرياضة.

وقدم حميد استيلي خلال اللقاء الذي حضره مسئوليون معنيون من الجمهورية الاسلامية الايرانية تقريرا حول تدريب الفريق خلال حضوره في سلطنه عمان.

هذا ويخوض المنتخب الإيراني دون 23سنة لكرة القدم مساء الثلاثاء مباراة ودية مع نظيره العماني وذلك من أجل التحضير لتصفيات الالعاب الاولمبية2020.

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