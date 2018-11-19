إيران وتركيا تتطلعان الي تعزيز التعاون لمكافحة التهريب

وجاءت تصريحات ذوالفقاري اليوم الإثنين خلال إجتماعه مع وكيل وزير الداخلية التركي 'محترم إينجة' الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية الي طهران.

وأكد ذوالفقاري، علي النجاحات الجيدة التي حققتها إيران وتركيا في مجال مكافحة الإرهاب مثمنا إجراءات البلدين في مواجهة التهديدات الأمنية لافتا الي ان متابعة مسار التطورات الإقليمية الجيدة من شأنه أن يؤدي الي إرساء الإستقرار والهدوء في المنطقة.

وشدد ذوالفقاري علي ضرورة إعتماد آليات جادة للسيطرة علي الحدود مؤكدا ان هذا الموضوع من شأنه أن يطرح في إطار فريق عمل مشترك بين البلدين.

من جانبه، أكد وكيل وزير الداخلية التركي، ان العلاقات الودية بين البلدين باتت تسير في الاتجاه الصحيح وهي تشهد تطورات ايجابية تعود بالفائدة علي البلدين.

وفي جانب آخر من حديثه، قال إينجه انه ومنذ دخول القوات الأميركية الي أفغانستان، شهدت الممارسات الإرهابية وتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية تزايدا ملحوظا.

وأعلن عن إستعداد تركيا لاستمرار التعاون الثنائي لتعزيز السيطرة علي الحدود المشتركة وتسيير دوريات بالتزامن مع إيران واتخاذ إجراءات فاعلة لمكافحة التهريب وتنفيذ عمليات مشتركة ضد معاقل الإرهابيين وفتح قنوات إتصال بين القوات الحدودية للبلدين.

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