رئيس اتحاد التصدير والاستيراد في كردستان العراق :

سنقف إلي جانب الشعب الإيراني في ظل الحظر الأمريكي

كرج/19تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – اكد رئيس اتحاد التصدير والاستيراد في اقليم كردستان العراق 'مصطفي عبدالرحمن' اليوم (الاثنين) انه في ضوء المشاكل الناجمة عن الحظر الأمريكي ضد طهران، 'إننا نرحب بالتعاون التجاري وسنقف دومًا إلي جانب ايران حكومة وشعبا'.

وقال 'عبدالرحمن' خلال اجتماعه مع رجال الاعمال في محافظة البرز (غربي العاصمة طهران)، أن 'إيران تتمتع بالكثير من القدرات والامكانيات الاقتصادية، ونحن سعداء جدا بمجاورتنا من الجمهورية الإسلامية الايرانية'؛ مرحّبا بتطوير التعاون مع الشركات الإيرانية.
وقال المسؤول التجاري في منطقة كردستان العراق، أن 'هناك تعاونا جيدا بين إيران والعراق حيث نأمل من خلال هذه الاجتماعات بتطوير التعاون التجاري إلي مستوي مرغوب'.
واوضح، أنه 'نظراً للجودة العالية التي تتمتع بها السلع الإيرانية فإننا نرحب بحضور المنتجات الإيرانية المتنوعة في أسواق اقليم كردستان العراق'؛ مشيرا إلي بذل الجهود اللازمة لحل المشاكل الراهنة في مجال المبادلات المالية والمصرفية بين الجانبين.
كما اعتبر عبدالرحمن زيارة أكبر معرض للقدرات الانتاجية والتصديرية للوحدات الصغيرة والمتوسطة المقام في محافظة البرز، أحد اهداف سفر الوفد التجاري العراقي والكردي إلي إيران.
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اقتصاد

التصدير والاستيراد

كردستان العراق

مصطفى عبدالرحمن

الحظر الامريكي

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سنقف إلي جانب الشعب الإيراني في ظل الحظر الأمريكي

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