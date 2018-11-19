شمخاني : مسايرة سياسات ترامب بمثابة المساهمة في الجرائم الامريكية

جاءت تصريحات الاميرال شمخاني هذه عصر اليوم الاثنين خلال اللقاء مع وزير خارجية بريطانيا 'جيرمي هانت' الذي يزور البلاد.

وانتقد امين المجلس الاعلي للامن القومي الايراني، عدم التعاون المناسب من جانب الاتحاد الاوروبي خلال ظروف مابعد انسحاب امريكا من الاتفاق النووي الدولي، وانتهاكه لقرار مجلس الامن الدولي.

وقال شمخاني، ان نقض المفاوضات النووية والاتفاق النووي الذي ابرم باستضافة وجهود الاتحاد الاوروبي، شكل اساءة لمصداقية الاتحاد الاوروبي ومكانته السياسية من جانب الولايات المتحدة الامريكية.

ولفت امين المجلس الاعلي للامن القومي الايراني الي القول، انه في ضوء المواقف المنفعلة من جانب الاطراف الاخري حيال تصريحات واجراءات امريكا الواهية، فقد عمدت ايران الي اتخاذ قرارات تتناغم ومصالحها الوطنية ومسؤولياتها، وبما يشير الي امكانية العودة الي مرحلة ما قبل الاتفاق النووي.

وفي جانب اخر، تطرق الي العلاقات الثنائية بين طهران ولندن؛ واصفا العلاقات الاقتصادية والتعاون المصرفي بين البلدين بانه ليس بالمستوي المطلوب.

وفيما وجّه انتقاده الي المواقف الواهية من جانب بعض البلدان ضد سياسات ايران الاقليمية، اكد الاميرال شمخاني علي عزيمة الجمهورية الاسلامية الايرانية في حربها ضد الارهاب، وقال : انه لولا سياسات واجراءات ايران وتقديم عشرات الشهداء في مواجهة الارهاب، لكان تنظيم داعش قد استحوذ اليوم علي سوريا والعراق وتموقع في جوار اوروبا.

كما اكد امين المجلس الاعلي للامن القومي الايراني رفضه عدم التصدي الحازم من جانب الحكومة البريطانية للشبكات الاعلامية التي تساند الزمرة الارهابية التي قتلت النساء والاطفال الابرياء في مدينة اهواز (جنوب غرب).

وتابع قائلا : يتوقع من الحكومة البريطانية ان تحدد بشفافية مواقفها حيال ضرورة التصدي للارهاب ونقض حقوق الانسان وان تنتهج سياسات متناغمة مع ذلك.

وانتقد الاميرال شمخاني مواقف الحكومة البريطانية بشان بيع السلاح والمعدات الامنية الي الانظمة الناقضة لحقوق الانسان بما فيها السعودية والبحرين.

وتابع قائلا، ان تجاهل الجرائم الفضيعة التي تمارسها السعودية والامارات في اليمن والحصار الاقتصادي المفروض علي الشعب المظلوم في هذا البلد بهدف حماية المصالح الاقتصادية، مؤشر علي قناعة المسؤولين في امريكا واوروبا بانتهاج معايير مزدوجة وامكانية المساومة علي ارواح الناس.

ولفت الاميرال شمخاني الي ان مسايرة سياسات حكومة ترامب من جانب بعض الدول الاوروبية ستخلف نتائج سلبية علي صعيد العلاقات بعيدة المدي مع ايران، كما ستؤدي الي رؤية سلبية ازاء هذه البلدان لدي الشعب الايراني وسائر شعوب المنطقة، بوصفها ضالعة في جرائم امريكا والكيان الصهيوني والانظمة المتخلفة في المنطقة.

وخلص الي ان تحقيق عالم مستقر وخال من العنف والفوضي يمكن عبر تجنب السياسات الامريكية والصهيونية المثيرة للتوترات والازمات، وفي المقابل انتهاج مواقف وسياسات مستقلة في سياق ضمان المصالح المشتركة للشعوب.

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني في هذا اللقاء، ان المشاكل والعقبات التي وضعتها الادارة الامريكية علي مسار التبادل المالي والعلاقات المصرفية في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي، تؤكد ضرورة متابعة وتسوية القضايا المقبلة.

وقال هانت ان اوروبا ترغب في حفظ انجازات الاتفاق النووي وتتابع بجدية في هذا السياق برامج مثل إعداد منظومة للتبادل المالي مستقلة عن امريكا والاقتصاد غير القائم علي الدولار، وتبذل جهدها لتنفيذ هذه البرامج.

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