لجنة حقوق الانسان الوطنية : امريكا واوروبا جنة الجماعات الارهابية

جاء ذلك اليوم الاثنين وفي معرض ردّ اللجنة الوطنية لحقوق الانسان علي القرار الصادر عن الامم المتحدة بشأن حقوق الانسان ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واعلنت اللجنة الوطنية في بيانها ان القرار الصادر بشأن حقوق الانسان خلال الاجتماع الثالث والسبعين للجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، جاء برعاية بعض الدول التي تُعرف بانها الاكثر انتهاكا لحقوق الانسان، ومن دون الاستناد الي الحقائق في ايران وانما انطلاقا من نزعة عنصرية وانتقائية بغيضة وفي اطار مآرب سياسة؛ 'ونحن نرفض هذا القرار وندينه بشدة'.

وجاء في البيان ايضا : ان ما يثير الاستغراب في هذا الخصوص هو انه رغم وجود الكثير من القضايا الساخنة والجادة التي تهدد الحقوق الاساسية لملايين الناس، يتم اصدار هكذا قرار لا يتناغم والوضع الراهن في المجتمع الدولي من قبل جهات رئيسية لدي الامم المتحدة.

واضاف البيان انه في الوقت الذي يصدر بحق الجمهورية الاسلامية الايرانية، قرار الادانة من اللجنة الثالثة لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة، عمدت الولايات المتحدة الامريكية الي جانب حلفائها الاوروبيين وتعاون الكيان صهيوني وعمالة النظام السعودي الفاسد، الي تاسيس اكثر الجماعات الارهابية مثل داعش، وتقوم حاليا بتوجيه ودعم هذه الجماعات.

وجاء في هذا البيان ايضا، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر من جانب واحدة من ضحايا هذه التيارات الارهابية، ومن جانب اخر تحمل في سجلها اسمي المفاخر في مجال مكافحة الارهاب في الداخل وعلي صعيد منطقة غرب اسيا.

واشار البيان ايضا الي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تتعرض الي قرار الادانة في الوقت الذي تمارس امريكا وبريطانيا وفرنسا بالتعاون مع عملائها مثل النظام السعودي والامارات، تمارس جرائم حرب في اليمن وسوريا وافغانستان وقد بلغت الفضائح بها ان اضطرت هذه البلدان الي التغطية علي تلك الجرائم.

كما نوّه البيان الصادر عن لجنة حقوق الانسان في ايران، الي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تشكل مهدا للتعايش بين القوميات ومختلف الاديان، لكنها تواجه قرار ادانة وذلك بالتزامن مع ممارسات العنصرية والتمييز و'اسلاموفوبيا' والعنف الذي بات مستشريا في امريكا واوروبا؛ وهي فضائح انسانية يقرّ بها زعماء هذه الدول بكل اعتزاز.

ولفت البيان الي ان الجهات القائمة علي استصدار هذا القرار غير المبرر والبشع في الامم المتحدة ولاسيما دولة مثل كندا، عليها ان تراجع سجلها الاسود في اطار معايير حقوق الانسان ومن ثم تدعي امتلاكها الصلاحية في ابداء النظر.

وتابع البيان ان دولة مثل كندا لا تستطيع ان تطمس الحقيقة المذهلة بشأن العنف ضد النساء في هذا البلد والذي اكدت عليها المقررة الاممية الخاصة بشؤون النساء خلال العام 2018؛ كما ان الحكومة الكندية عاجزة عن تبرئة نفسها من الجرائم العظمي التي تمارسها بحق الملايين من الاهالي المحليين في هذا البلد.

وتساءلت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في بيانها، انه 'من المسؤول عن الجرائم الجماعية بحق المحليين، بما فيها علميات التعقيم القسري وفصل الابناء عن ابائهم بالقوة والترويج للادمان بالمخدرات بين الاهالي المحليين من جانب الحكومة الكندية، ولماذا ترفض الاخيرة مطالب الامم المتحدة بشان التحقيق في هذا الخصوص؟!'.

كما اكد البيان ان الجمهورية الاسلامية تري في القرار الصادر عن الامم المتحدة بانه خير دليل علي اصابة الاخيرة بمرض فتاك وايضا عدم جدارة هذه المنظمة الدولية لكونها تحولت الي آلية لتنفيذ اجندات الاستكبار الغربي – الصهيوني بقيادة امريكا وحلفائها الاوروبيين والاقليميين؛ وبما يستدعي انقاذ الامم المتحدة من هذا الوضع المثير للاسي.

وخلص البيان الصادر عن لجنة حقوق الانسان الوطنية في ايران، الي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بوصفها المساندة الحقيقية للكرامة الانسانية، فهي تدأب من خلال جهودها واجراءاتها المستدامة علي التصدي لمحاولات التحريف المهلكة وسياسات امريكا وحلفائها المخادعة، كما ستواصل بكل جدية طرح القضايا الاساسية والمصيرية بشان حماية حقوق الانسان وفي كافة الساحات الدولية؛ مطالبة جميع الدول والمنظمات الحريصة الي الالتحاق بهذه المسيرة العالمية.

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