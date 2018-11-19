تصدير ملياري دولار بضائع غير نفطية من حدود كرمنشاه إلي العراق

كرمانشاه/19تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا - قال خليل حيدري مديرعام جمارك محافظة كرمانشاه (غرب) إنه ومنذ بداية العام الجاري تم تصدير ما قيمته مليار و 903 ملايسن دولار من السلع أي ما يعادل 6بالمائة من إجمالي الصادرات غير النفطية في إيران وذلك عبر الحدود المشتركة بين كرمانشاه والعراق.

واوضح خليل حيدري اليوم (الاثنين) في اجتماع لجنة عمل مجلس الصادرات غير النفطية أن وزن الصادرات عبر حدود المحافظة شهد نموا بنسبة 53 بالمائة قياسا بالعام المنصرم.
وأشار مدير عام جمارك كرمانشاه إلي تصدير مليون دولار غاز من كرمنشاه إلي العراق، قائلا إن الأعمال التجارية في الاسواق المحلية والمعابر الحدودية شهدت خلال الأشهر الثمانية الماضية نموا قدره 43في المائة.
وذكر مدير عام جمارك كرمانشاه أن الأواني البلاستيكية ومنتجات البطاطا مثل الرقائق والطماطم والمنتجات الزراعية والبلاط والسيراميك، هي أكثر السلع المصدرة عبر حدود كرمانشاه.
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تصدير ملياري دولار بضائع غير نفطية من حدود كرمنشاه إلي العراق

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