نمو الصادرات من سيستان وبلوجستان إلي باكستان 115 بالمائة

زاهدان/19تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – قال رئيس منظمة الصناعة والتعدين والتجارة بمحافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) 'نادر ميرشكار' اليوم الأثنين، إن تصدير البضائع من المحافظة إلي باكستان ازداد ينسبة 115 بالمائة في الأشهر السبعة الأولي من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتابع نادر ميرشكار أن إجمالي الصادرات خلال هذه الفترة من الجمارك والأسواق الحدودية للمحافظة إلي باكستان قد بلغت قيمته 253 مليونا و656 الفا و730 دولارًا، وقياسا بالفترة المماثلة من العام المنصرم شهد نموا بنسبة 115 ٪.
وأضاف ان التصدير من المحافظة إلي باكستان بلغت قيمته 64 مليونا و 498 ألفا و 910 دولارا، ومن الأسواق الحدودية 189مليونا و 157 ألفا و 820 دولارا خلال الفترة المذكورة.
وقال ان مواد البناء والتمور والطماطم والغاز والفواكه الصيفية هي السلع الرئيسية التي يتم تصديرها إلي باكستان.
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اقتصاد

نادر ميرشكار

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نمو الصادرات من سيستان وبلوجستان إلي باكستان 115 بالمائة

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