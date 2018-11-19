نمو الصادرات من سيستان وبلوجستان إلي باكستان 115 بالمائة

وتابع نادر ميرشكار أن إجمالي الصادرات خلال هذه الفترة من الجمارك والأسواق الحدودية للمحافظة إلي باكستان قد بلغت قيمته 253 مليونا و656 الفا و730 دولارًا، وقياسا بالفترة المماثلة من العام المنصرم شهد نموا بنسبة 115 ٪.

وأضاف ان التصدير من المحافظة إلي باكستان بلغت قيمته 64 مليونا و 498 ألفا و 910 دولارا، ومن الأسواق الحدودية 189مليونا و 157 ألفا و 820 دولارا خلال الفترة المذكورة.

وقال ان مواد البناء والتمور والطماطم والغاز والفواكه الصيفية هي السلع الرئيسية التي يتم تصديرها إلي باكستان.

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