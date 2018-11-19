ظريف يؤكد دعم إيران لمبادرات السلام في أفغانستان

طهران/19 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أكد وزير الخارجية 'محمد جواد ظريف' إستعداد الجمهورية الإسلامية الايرانيه للتعاون مع الأمم المتحدة في كافة المجالات في أفغانستان وهي تدعم بشدة جميع مبادرات السلام في هذا البلد.

وخلال لقائه المندوب الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لأفغانستان 'ياداميشي ياماموتو'، شدد ظريف ظهر اليوم الإثنين علي دعم إيران لجهود الأمم المتحدة في مختلف المبادرات ذات الصلة بارساء السلام والإستقرار في أفغانستان.
ونوه وزير الخارجية الي ان إيران تتطلع الي تعزيز الإستقرار والأمن في أفغانستان مصرحا، ان الجمهورية الإسلامية الايرانيه مستعدة لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في جميع المجالات في أفغانستان وانها تدعم بشدة كافة مبادرات السلام في هذا البلد.
من جانبه، ثمن المندوب الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لأفغانستان دعم الجمهورية الإسلامية لإرساء السلام والإستقرار في أفغانستان متطلعا الي مواصلة إيران دورها البناء بما في ذلك في مؤتمر جنيف المقبل حول أفغانستان.
وحسب هذا المسؤول الأممي، سيتم عقد مؤتمر جنيف برعاية مشتركة من الحكومة الأفغانية ومنظمة الأمم المتحدة.
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محمد جواد ظريف

المندوب الخاص للأمم المتحدة

أفغانستان

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ظريف يؤكد دعم إيران لمبادرات السلام في أفغانستان

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