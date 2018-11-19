ملتقي لتنميه التعاون الزراعي بين ايران واوروبا

واضاف مهرفرد الذي كان يتحدث في الملتقي المشترك لتنمية التعاون الزراعي والمعايير وتجارة المواد الغذائية والزراعة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الأوروبي في طهران :انه و لتنمية صناعاتنا الغذائية بحاجة الي تكنولوجيا متطورة وحديثة فقد حصل تطور ملحوظ في هذا المجال ولكن توجد هناك بعض المعوقات التي يجب ازالتها .

وتابع ان الانتاج السنوي لايران في مجال المحاصيل الزراعية يتراوح بين 15 و 16 مليون طن من المنتجات البروتينية و 22 مليون طن من الخضار والفواكه و طنان في مجال الثروة السمكية و 82 مليون طن منتجات زراعية.

واعتبر ما تنتجه ايران من المنتجات الزراعية يبلغ 75 مليار دولار سنويا وقال : ان الدورة المالية مع اوروبا في المجال الزراعي تبلغ 2.5 الي 3 مليارات دولار سنويا مطالبا بتنميتها.

واقيم الملتقي المشترك حول تطوير التعاون الزراعي والمعايير والتجارة الغذائية والزراعية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الأوروبي اليوم في طهران ويستمر حتي يوم غد.

انتهي**م م** 1718

