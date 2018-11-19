ايران تشارك في اجتماع مجلس `ايمو` بلندن

وافادت ارنا ان الاجتماع يستمر لغاية 23 الجاري ويشارك فيه وفد ايراني برئاسة 'محمد راستاد' مساعد وزير الطرق وبناء المدن مديرعام منظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية.

ومن المقرر ان تقدم ايران وثيقة تتعلق بالحظر الامريكي الاحادي علي ايران لاعضاء المجلس .

وكان السفير الايراني في لندن ' حميد بعيدي نجاد' قد بعث برسالة الي الامين العام لمنظمة الملاحة البحرية الدولية (ايمو) ضمنها دعوي ايران ضد الحظر الاحادي الامريكي مطالبا باجراء تحقيق خاص في القضيه ودراسة تأثيراته.

ومن المقرر ان يبحث الاعضاء الاربعون النشاطات والسياسات التنفيذية للمنظمة الدولية وكذلك القضايا المالية .

انتهي**م م** 1718

