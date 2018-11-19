المدير العام للعلاقات الزراعية الدولية في الاتحاد الأوروبي:

الاتحاد الأوروبي يأمل في تطوير التجارة مع إيران

طهران/ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - قال المدير العام للعلاقات الزراعية الدولية في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد يأمل في تطوير التجارة مع إيران في مجال المنتجات الزراعية والمنتجات الغذائية إذا ما تم تلبية المعايير من قبل المنتجين الإيرانيين.

و في منتدي مشترك لتنمية التعاون الزراعي والمعايير وتجارة المواد الغذائية والزراعة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الأوروبي في طهران، اضاف 'جان كلارك' اليوم الاثنين، اننا علي استعداد لاستيراد المحاصيل الزراعية من إيران خاصة الاسماك والزبيب والأغنام إذا كانت تتمتع بالمعايير.
وصرح في العام الماضي كان لدينا خطوات لاستيراد سمك السلمون والزبيب من إيران، والتي نأمل أن تكون قادرة علي توقيع الاتفاقات اللازمة لتصدير هذه المنتجات إلي أوروبا.
وشدد علي أهمية توسيع التعاون التجاري في القطاع الزراعي والغذائي، قائلا إن الاتحاد الأوروبي يسعي إلي استيراد الحملان والأغنام والأعشاب الطبية من إيران، لذلك إذا أردنا الاستيراد في هذا المجال، يجب علي إيران الوفاء بالمعايير المعتمدة في الاتحاد الأوروبي. مؤكدا أن المنتجات الزراعية والمنتجات الغذائية في الاتحاد الأوروبي تتمتع بأعلي المعايير ولا يلزم التحقيق فيها.
واقيم الملتقي المشترك حول تطوير التعاون الزراعي والمعايير والتجارة الغذائية والزراعية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الأوروبي اليوم في طهران ويستمر الي يوم غد.
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الاتحاد الأوروبي يأمل في تطوير التجارة مع إيران

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