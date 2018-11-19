المتحدث السابق للداخلية العراقية يرد بعنف علي سخرية خلفان من العراق

بغداد/19 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- رد المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية العراقية، والخبير الأمني، اللواء عبد الكريم خلف، اليوم الاثنين، علي تغريدة لنائب قائد شرطة دبي اللواء ضاحي خلفان 'سخر' فيها من العراق.

ونقلت وكالة 'كلكامش برس' العراقية قول خلفان في تغريدته علي 'تويتر' إن 'قطر تدعو إلي تحالف تركي إيراني سوري عراقي مع قطر… والعراق يقول: المقترح مفروض'.
وأثارت التغريدة هذه، غضب خلف، ورد عليها بالقول إن 'النملة تتهكم علي الفيل، سبحان الله. لو اتفق أهل العراق علي البصاق فوق مدينتك لأغرقوها' في إشارة الي إمارة دبي.
وكانت تقارير افادت، الاحد، بان الدوحة عرضت علي بغداد التحرك لإنشاء تحالف من خمس دول، يكون له دور في المنطقة.
ووفقا لموقع 'آرم نيوز' الاخباري، فإن 'وزير الخارجية القطري عرض خلال زيارته الاخيرة إلي بغداد تشكيل ائتلاف من خمس دول، يضم العراق وإيران وقطر وتركيا وسوريا'.
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المتحدث السابق للداخلية العراقية يرد بعنف علي سخرية خلفان من العراق

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