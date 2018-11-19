رئيس البرلمان العراقي: السفير القطري سيباشر عمله في بغداد

وقال الحلبوسي في حوار مع صحيفة 'الشرق' القطرية، إن 'قطر بالفعل تسعي لمساعدة العراق، فالدوحة قدمت مبلغ مليار دولار، في مؤتمر المانحين الذي عقد بالكويت لإعادة إعمار المناطق المحررة في العراق، علي شكل مشاريع وعلي شكل مبالغ مباشرة، ونحن تحدثنا عن ضرورة تفعيل هذا الملف والدخول بفاعلية في إعادة إعمار العراق واستقراره'.

وكشف رئيس مجلس النواب أن سفير قطر سيباشر عمله في بغداد، وسيتم فتح مكاتب لإعادة الإعمار في بعض المحافظات.

وأشار الي أن 'المستثمر القطري سيجد الدعم اللازم من الحكومة العراقية ومن المواطن أيضا الذي أصبح علي وعي وفهم وإيمان بالاستثمارات الخارجية'، معربا عن أمله في أن 'يكون رجال الأعمال القطريون مبادرين أسرع للتواجد في الميدان داخل العراق'.

ولفت الحلبوسي إلي 'وجود لجان مشتركة بين قطر والعراق لتفعيل مجالات التعاون في الاقتصاد، وخاصة في النقل المشترك سواء النقل البحري أو الجوي وخلافه'.

واستقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، الأحد، رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، خلال الزيارة الرسمية، التي قام بها إلي الدوحة ورافقه فيها وفد نيابي.

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