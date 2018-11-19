مساعد الجيش لشوون التنسيق:

التهديدات المستقبلية ستكون قائمة علي التقنية

طهران/19 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – قال المساعد التنسيقي للجيش الايراني الإدميرال حبيب الله سياري اليوم الإثنين: إنّ التهديدات المستقبلية ستكون قائمة علي التقنية، مؤكداً علي ضرورة إستعداد الجيش الايراني وضرورة رفع مستوي جهوزيته التقنية وفق التهديدات والتحديات الراهنة والمستقبلية.

وافادت العلاقات العامة للقوة البرية للجيش الايراني ان الإدميرال سياري قال في الملتقي الاول للتآزر بين اعضاء مجلس الشوري الاسلامي والقادة ومسؤولي الجامعات التابعة للجيش بأنّ جامعات تدريب الضباط هي موقع لتربية وإعداد قادة ومدراء مستقبليين يخدمون الجيش وتتمثل مسؤولياتهم في الحفاظ علي أمن البلاد.
وأكّد الإميرال سياري علي تدريب هذه الجامعات لقادة مؤهلين لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية مشدداً علي ضرورة أن تكون الجهوزية قائمة علي عنصر التقنية والتصميم والتخطيط العلمي والإستعداد القتالي ورفع الجهوزية وقوة الردع.
وصرّح المساعد التنسيقي للجيش الايراني بأنّ الكفاءة القتالية وقوة الردع لدي القوات المسلحة تمنع الأعداء من التفكير بالطمع باراضي البلاد مشيراً الي أهمية هذه العناصر في الحفاظ علي الثورة الاسلامية.
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التهديدات المستقبلية ستكون قائمة علي التقنية

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