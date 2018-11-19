بدر ترد علي واشنطن بخصوص استثناء العراق من العقوبات علي إيران

بغداد/19 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- ردت منظمة بدر بزعامة هادي العامري علي تصريح الخارجية الأمريكية بخصوص شرط واشنطن لاستثناء العراق من تطبيق العقوبات علي إيران.

وقال رئيس كتلة 'بدر' في مجلس النواب، حسن الكعبي، في بيان صحفي ، إن 'الحكومة العراقية تتمتع بالسيادة الكاملة، ولا وجود لفصائل مسلحة خارج منظومة الحكومة'.
وأضاف أن 'شرط واشنطن بإنهاء الفصائل المسلحة مقابل الاستثناء من عقوبات إيران أمر لا مبرر له حيث أن جميع المقاتلين ضمن الحشد الشعبي الذي شرع له قانون في البرلمان'.
و كانت وزارة الخارجية الأميركية قد قالت علي لسان المتحدثة باسمها هيذر نويرت يوم الاحد، إن منح العراق استثناءاً من تطبيق العقوبات ضد إيران يحتاج من الأخيرة تطبيق الشرط السادس الذي وضعته واشنطن لإلغاء العقوبات بشكل كامل.
وعادت واشنطن لتضع شرط حل الحشد الشعبي، الذي ثبتته في قراراتها المتخذة ضد إيران عبر الفقرة السادسة التي نصّت علي حل مَن أسمتهم 'بالميليشيات' في إشارة إلي الحشد الشعبي لاستثناء العراق من التعامل اقتصاديا مع إيران، وجاءت تلك التصريحات مع الحديث عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الي واشنطن لطلب استثناء العراق من القرارات الأمريكية، بمنع تعامله اقتصادياً مع الجانب الإيراني.
وطالب نواب من البرلمان العراقي بالرد بالمثل علي تلك التصريحات الامريكية، عبر إصدار قرار بجدولة لسحب القوات الأجنبية من العراق، مؤكدين أن القرار الأمريكي بوقف التعامل مع إيران ليس أممياً ومن حق العراق الذي تجمعُه روابطُ اقتصادية مع الجمهورية الإسلامية عدم الانصياع الي شروط واشنطن.
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بدر ترد علي واشنطن بخصوص استثناء العراق من العقوبات علي إيران

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